Звезда «Постучись в мою дверь» показала фигуру в топе и шортах на тренировке

Звезда «Постучись в мою дверь», турецкая актриса Ханде Эрчел опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии из спортзала.

© Газета.Ru

Актриса Ханде Эрчел показала фигуру в черных шортах и белом топе. Волосы она собрала в высокий хвост и сделала нюдовый макияж. Она также показала, что занимается спортом с панорамным видом на Стамбул. Только пару дней назад актриса вернулась из продолжительного путешествия по Японии.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера артистка улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.

Ранее Ханде Эрчел раскритиковали за фото еды в Рамадан.