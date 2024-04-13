В Екатеринбурге выбрали самую красивую бабушку

В Екатеринбурге в четвертый раз выбрали «Главную Бабушку города», конкурс приурочен к году семьи. Об итогах сообщила URA.RU организатор мероприятия Марина Степура.

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«На звание „Главной Бабушки Екатеринбурга“ претендовало 40 жительниц нашего города от 45 до 72 лет. У конкурсанток при отборе не было четких ограничений по весу, росту и другим параметрам. Объединило их всех наличие внуков. Участницы конкурса: милые, добрые, мудрые, красивые и жизнерадостные мамы и бабушки, которые воспитали не одного, а двоих, троих, четверых детей и с удовольствием помогают в воспитании уже и внуков, а кто-то и правнуков. Среди них действительно есть бабушки, на которых должно ровняться наше подрастающее поколение», — рассказала организатор.

Во время подготовки к конкурсу участницы улучшали свои навыки дефиле, занимались с психологами и брали уроки танцев. На конкурсе участницы сразились в «кулинарном поединке» и побыли в роли моделей на показе модной одежды. Победительницей конкурса стала Майя Иванова, первой вице бабушкой Екатеринбурга стала Валентина Кузнецова, а второй вице бабушкой Екатеринбурга стала Наталья Силкина.