Актриса Меган Фокс показала фигуру в мини-платье

Голливудская актриса Меган Фокс посетила мероприятие бренда Revolve, которое прошло 13 апреля в Индио. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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37-летняя Меган Фокс вышла на публику в черном облегающем мини-платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса добавила к нему ремень и массивные солнцезащитные очки в футуристичном стиле. Звезда также надела босоножки на прозрачном каблуке. Она сделала легкие локоны и макияж с розовой помадой.

Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда и съехала от него. В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. Недавно актриса заявила, что расторгла помолвку.

На днях Меган Фокс стала гостьей музыкального фестиваля Coachella. Актриса предпочла для выхода рваные микрошорты, белый топ, черную косуху и замшевые ботфорты.