Супермодель Хайди Клум выложила видео в платье-сетке

Супермодель и телеведущая Хайди Клум посетила ежегодный музыкальный фестиваль Coachella. Знаменитость опубликовала видео в Instagram. 50-летняя Хайди Клум предстала перед камерой в откровенном образе.

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Супермодель появилась на публике в черном платье-сетке, под которое надела белое бикини. Она дополнила наряд шляпой, платком с цветочным принтом, солнцезащитными очками с желтыми линзами, черными гольфами и ботинками на массивной подошве. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж. Телеведущая танцевала с напитком в руке на фоне колеса обозрения.

Хайди Клум вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца в 2019 году. Знаменитости воспитывают четверых детей Клум: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также18-летнего Генри, 17-летнего Йохана и 14-летнюю Лу от британского музыканта Сила.

Несколько недель назад Хайди Клум показала бэкстейдж с ее съемки для немецкого журнала Glamour. В ролике супермодель позировала в бикини белого цвета и с огромными ангельскими крыльями за спиной. Звезда подиумов распустила волосы. Ей сделали нюдовый макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.