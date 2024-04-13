Ирина Шейк показала, как проходила съемка рекламы для российского бренда

Супермодель Ирина Шейк показала редкие фотографии с бекстейджа съемок для российского бренда Gloria Jeans. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

На днях Ирина Шейк стала лицом новой коллекции одежды бренда. На новых фото супермодель позировала в бежевом тренче и шортах. Образ завершили черные ботинки из кожи. Ей также распустили волосы, сделав легкие локоны. Съемка проходила на улицах Нью-Йорка.

Заниматься моделингом Шейк стала еще в школьные годы. После победы в челябинском конкурсе красоты с 18-летней Ириной стали заключать контракты зарубежные агенты. Ирина Шейк и Брэдли Купер познакомились в 2015 году на мюзикле Finding Neverland. Подловить пару папарацци удалось лишь спустя несколько месяцев после появления слухов об их отношениях.

В 2016 году в прессе появились кадры, как они вместе направляются на концерт Бейонсе, отдыхают в Италии. А в конце ноября этого же года Ирина рассекретила свою беременность, выйдя на подиум в Victoria's Secret Fashion Show. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея. А спустя два года стало известно, что Шейк и Купер расстались.

Ранее Ирина Шейк и Брэдли Купер начали избегать друг друга на публике.