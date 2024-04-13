Беременная звезда «Орла и решки» показала живот в рекламе бренда РФ

Звезда «Орла и решки», телеведущая Алина Астровская снялась в рекламе для российского бренда. Профессиональными снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Телеведущая Алина Астровская позировала в нескольких образах, демонстрируя округлившийся живот. Звезда «Орла и решки» примерила льняное белое и черное платья, под которые она надела кружевное бра. Волосы ей распустили и сделали легкий нюдовый макияж.

Астровская замужем за коллегой Антоном Лаврентьевым. В декабре 2023 года шоумен объявил со сцены, что в их семье скоро произойдет пополнение, и поблагодарил супругу за счастье быть отцом.

Пара официально зарегистрировала свои отношения в 2021 году, для Лаврентьева этот брак стал первым, а для Астровской — третьим. Супруги уже воспитывают общего сына Теодора, которому в марте исполнится два года. Телеведущий рассказывал в соцсетях, что присутствовал на родах, для него было важно разделить этот момент с любимой женщиной и первым взять первенца на руки. По словам Астровской, ее муж является «вовлеченным отцом», который делит с ней поровну все обязанности по уходу и воспитанию, поэтому она решилась на второго ребенка.

Ранее Алина Астровская пожаловалась на трудности в отношениях из-за шоу.