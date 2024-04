Dior выпустил линию мужской косметики на основе кактусов

Новая коллекция Dior состоит всего из трёх средств и позиционируется как «лёгкая в использовании каждый день и эффективная для решения специфических потребностей мужской кожи». Французский люксовый бренд делает акцент на увлажнении, черпая силу из кактусов, выращенных в первом в истории Dior саду, посвящённом мужчинам, на острове Лансароте.

Амбассадор Dior Винс Гарсия, известный парикмахер звёзд-спортсменов, таких как Трэвис Келси, Леброн Джеймс и Девин Букер, наглядно продемонстрировал возможности этого трио средств на свежевыбритой коже во время индивидуальных встреч в частной барбершоп-студии The Aman.

«Я вижу, что многие мои клиенты, да и мужчины в целом, начинают экспериментировать с более продвинутым уходом за собой», — говорит Гарсия. «Но я обнаружил, что если предложить мужчине четыре-пять средств, это, как правило, становится для него слишком обременительным».

Похоже, Dior считает, что для мужчин волшебное число — три. Гарсия, который привык готовить лица мужчин к баскетбольным площадкам, выходам на поле и появлениям на телевидении, согласен с этим.

Что входит в новую линию:

Очищающее средство (The Cleanser) — сочетает экстракт водного кактуса Dior с "эочищающими свойствами натурального древесного угля, помогая мужской коже (которая на 16% толще женской) воспринимать весь последующий уход. Состав способен удалять 99% загрязнений и обеспечивать 8 часов комфортного увлажнения. Тоник (The Toner) — нацелен на сужение мужских пор, которые статистически на 40% шире, чем женские. Средство на основе кактуса имеет гелевую текстуру, которая при нанесении превращается в водянистую жидкость. По словам бренда, этот тоник может на 28% уменьшить признаки усталости, зарядить кожу энергией с эффектом «ледяного кубика» и успокоить раздражение после бритья. Сыворотка (The Serum) — использует экстракт масла кактуса для глубокого увлажнения кожи и уменьшения потери воды на 37%. Говорят, что продукт обеспечивает рекордное продолжительное увлажнение в течение 100 часов для борьбы со старением.

«Мужчинам нужны средства, которые можно использовать для нескольких целей», — напоминает Гарсия. Именно в этом и заключается цель данной линии.

Новая мужская линия по уходу за кожей Dior Sauvage Mencare уже доступна в интернет-магазине бренда.