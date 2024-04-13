Почему возвращаются в моду кнопочные телефоны

Состоялась презентация новых кнопочных телефонов от Nokia. На рынок выйдут три новые модели, представляющие собой современную интерпретацию классики: Nokia 6310, 5310 и 230.«Вечерняя Москва» узнала у эксперта по электронике Егора Ратникова, действительно ли в моду возвращаются кнопочные телефоны и почему.

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Стали еще удобнее

По его словам, обновленные кнопочные телефоны подогнали под потребности современного потребителя.

— Компания HMD Global, которая обладает правами на бренд Nokia, решила дать вторую жизнь своим популярным моделям кнопочных телефонов. Но они прошли определенную модификацию, чтобы быть еще более удобными для современного пользователя. Кнопочные телефоны получат большую производительность за счет увеличения аккумулятора до 1450 миллиампер в час, — сказал он.

Простота в использовании

Эксперт отметил, что возрождение старых моделей Nokia вызовет интерес у покупателей, которые застали рассвет эпохи мобильных телефонов.

— Кнопочные телефоны ассоциируются у многих с простотой и удобством, чего нельзя сказать о современных навороченных смартфонах. Многим людям взрослого поколения не нужны 90 процентов функций, которые есть у большинства мобильных телефонов, представленных на рынке. Они дают возможность просто звонить и отправлять СМС-сообщения без лишних сложностей, — считает Ратников.

Стоимость

Кроме того, специалист подчеркнул, что современные смартфоны даже непопулярных брендов стоят довольно дорого. Покупка кнопочного телефона позволит сэкономить значительную сумму.

— Сейчас покупателям приходится переплачивать за смартфоны, несмотря на то что многие функции в них им не нужны, но выбора нет. А кнопочные телефоны станут отличной альтернативой для тех, кому не нужны навороченные гаджеты, — уверен спикер.

Также кнопочные телефоны долго держат заряд, потому что его не расходуют десятки приложений, подчеркнул собеседник «ВМ».

Надежность

Как уточнил эксперт по электронике, еще одним преимуществом кнопочных телефонов является их стойкость к внешним воздействиям.

— Они более надежны в экстремальных условиях, например, при высокой влажности, а также более прочно выдерживают механические повреждения. Это идеальный выбор для людей, ведущих активный образ жизни, и для тех, кто работает в экстраординарных условиях, — подытожил он.

Возвращение кнопочных телефонов может задать новый тренд у покупателей, которые ищут простое и надежное устройство для общения, заключил Ратников.

Зачастую цены на товары, представленные на маркетплейсах, значительно отличаются от тех, что указаны в магазине. Так, например, поставщики российских онлайн-платформ для продажи стремительно повысили стоимость электроники.