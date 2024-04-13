В России вошла в моду мистическая литература

За 2023–2024 годы в России выросли продажи эзотерических книг, сообщает MK.RU со ссылкой на представителей книжных издательств. По словам источников, реальная картина противоречит результатам опроса ВЦИОМа, которые утверждают, что интерес к мистике снизился.

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Как рассказали представители издательств, эзотерика стала одним из главных трендов 2023–2024 годов. При этом книжная продукция включает в себя и карты Таро, составляющие большой процент продаж.

Однако тут есть момент: не каждый интересующийся эзотерикой — это человек, который увлекается ей всерьез. Очень часто карты Таро воспринимаются как развлечение, — сказал источник.

Ранее известный российский астрофизик, академик Российской академии наук (РАН) Дмитрий Бисикало рассказал, что ретроградный Меркурий является астрономическим явлением, которое не оказывает никакого влияния на здоровье и судьбы людей. По его словам, взаимодействие между планетами Солнечной системы и Землей основано на гравитационных силах, которые на таком расстоянии не могут как-либо воздействовать на жителей Земли.