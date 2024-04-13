50-летняя Хайди Клум показала фигуру в «голом» платье с разрезами

Супермодель и телеведущая Хайди Клум стала гостьей музыкального фестиваля Coachella. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой 50-летняя Хайди Клум позировала в «голом» зеленом платье с разрезами под грудью. Образ дополнили высокие сапоги, ожерелье, сумка из кожи, солнцезащитные очки и ковбойская шляпа. Ей также распустили волосы и сделали легкий макияж.

Хайди Клум вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца в 2019 году. Знаменитости воспитывают четверых детей Клум: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также18-летнего Генри, 17-летнего Йохана и 14-летнюю Лу от британского музыканта Сила.

Несколько недель назад Хайди Клум показала бэкстейдж с ее съемки для немецкого журнала Glamour. В ролике супермодель позировала в бикини белого цвета и с огромными ангельскими крыльями за спиной. Звезда подиумов распустила волосы. Ей сделали нюдовый макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.

Ранее Хайди Клум снялась в топе-бюстгальтере из меха.