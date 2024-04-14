Удивляют модники, как звезды: идеи весеннего гардероба от знаменитостей

Весна окончательно вступила в свои права. Впереди — месяца полтора самого приятного в году, теплого и солнечного «межсезонья». Знаменитости уже делятся в соцсетях идеями весенних нарядов. Прокомментировать выбор звезд «Вечерняя Москва» пригласила эксперта по стилю, модельера-дизайнера Дарью Куциль.

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В целом нынешний сезон продолжает тенденции предыдущих, но можно отметить несколько отчетливых трендов: многие звезды уже взяли их на вооружение. Во-первых, это пальто с лацканами поверх пиджака. Выглядит немного странно, но если подобрать правильное сочетание цветов, например, благородные оттенки бежевого, смотрится очень гармонично и элегантно. Также рекомендую приобрести несколько пар синих джинсов широкого кроя, несколько платьев в «бельевом стиле» — из шелка или бархата, отделанных гипюром. Белые платья самых разных фасонов тоже остаются актуальными.

Пока погода стоит прохладная, вместо традиционного пальто можно накинуть на плечи кейп — нечто среднее между пончо и пальто. В этом сезоне это один из самых ярких трендов.

Среди совсем новых идей этой весной я бы отметила узкие длинные шарфы из тонкого трикотажа, которые несколько раз оборачиваются вокруг шеи и немножко напоминают галстук-кроат. Конечно, это чисто декоративный аксессуар вместо привычного платка. Что касается обуви, то в этом году мода продолжает следовать курсом, которого придерживается уже несколько сезонов. По-прежнему актуальны разнообразные «платформы», которые как раз удобно носить с широкими джинсами, а также каблуки необычной формы и нестандартные носы — от очень узких до квадратных.

Валерия: свежо и элегантно

Певица много лет во главу угла ставит элегантность.

Повседневный жакет из «пальтовой» ткани песочного цвета в сочетании с белым топом создает образ идеальной деловой женщины.

Влад Соколовский: молодежный стиль

Артист в своих образах опирается на классику, но старается разбавить ее модными элементами.

Например, Влад сочетает кроссовки, джинсовую куртку, брюки-бананы свободного кроя. Беспроигрышный вариант для мужчины, которому еще не исполнилось 50.

Анна Хилькевич: убавить яркость

«Пушистый» пиджак — однозначно ведущий тренд этой весны, который встречается в свежих коллекциях многих дизайнеров мирового уровня. Анна Хилькевич явно следит за модой. Яркие акценты — это всегда круто, но когда таких элементов много — красные колготки, розовый пиджак, массивные серьги, — они создают «визуальный шум», поэтому все нужно в меру.

Елизавета Арзамасова: всем девчатам пример

«Цыплячий» желтый цвет — один из самых актуальных в этом сезоне. Но часто люди его избегают, поскольку непонятно, с чем сочетать такой «детский» оттенок. Лиза соединила желтый джемпер с белой рубашкой — тоже очень модной. Плюс яркие манжеты — такие сейчас продаются на маркетплейсах (цена — от 350 рублей за пару).

Получилось «по-взрослому» и со вкусом.

Катя Лель: тропическая тема

Певица подобрала совершенно обалденную блузку — с экзотическими растениями. Другие вещи тоже классные — но по отдельности.

Стоит убрать массивные серьги. Они с таким мощным «верхом» — излишество.

А серые свободные джинсы — восторг! В точку. Только подвороты лучше тоже убрать: они идеально «миксуются» с более «спокойным», однотонным топом. Также с «тропическим» принтом совершенно не сочетается сумка с логотипом. Либо логотип, либо цветочки.

Алсу: любимый минимализм

У певицы очень много образов подобного типа. Она явно предпочитает минимализм в одежде. И черный блейзер — одна из базовых вещей ее гардероба, которую она часто соединяет с джинсами, топами и блузками. Идеальный выход для тех, кому нужно быстро собрать эффектный комплект одежды.

Ольга Серябкина: расслабленный режим

Объемный худи — чудесное решение для путешествий. Стилист советует не соединять толстовки с сапогами на высоком каблуке и мини-юбкой.

Но возьмите на вооружение актуальный голубой цвет и дополните образ базовой футболкой с джинсами и кедами. Получится модно, расслабленно.

Дима Билан: верен себе

Еще один «человек в черном» в нашей подборке — певец Дима Билан.

Он предпочитает темные, неброские тона — и знает толк в сочетании лаконичных элементов одежды. Получается классный образ на каждый день.

Изюминка его стиля — сдержанные очки в черной оправе — тоже тренд сезона.

Юлия Пересильд: акцент на макияж

Весенний образ Юлии — это, как говорится, «база базовая». Полностью в черное модно одеваться еще со времен Коко Шанель.

Но яркая сумка и выразительный макияж сделали образ Юлии более интересным.

Используйте этот прием для повседневных выходов. Это очень по-весеннему и стильно.

Ксения Бородина: образ для прогулки

Рубашка, завязанная рукавами на поясе, — суперидея для повседневного комплекта. Небрежность, расслабленность в одежде отражает эмоциональное состояние человека, который решил прогуляться, посетить музей, выставку и так далее. Однако стилист отмечает, что кожаная куртка к этому ансамблю могла бы быть посвободнее, а джинсы потемнее — в соответствии с актуальными трендами.

Ксения Собчак: 80-й уровень модности

Кофейный цвет, завышенная талия и искусственная кожа не оставили равнодушными модные дома в этом сезоне. Образ в целом стильный, но синяя сумка явно идет вразрез с бирюзовым кулоном. Ведущая хотела показать фанатам, что имеет на это право как корифей моды и стиля. Но «простым смертным» так делать не надо.

АКСЕССУАРЫ

Чтобы образ был более полным, дополняем костюм в этом сезоне клатчем или объемной сумкой из натуральной мягкой кожи.

Также интересная модель этого сезона — кожаная поясная сумка, похожая на широкий пояс.

Многие дизайнеры советуют носить такой аксессуар, хотя, возможно, он не очень удобный.