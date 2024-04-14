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Удивляют модники, как звезды: идеи весеннего гардероба от знаменитостей

Весна окончательно вступила в свои права. Впереди — месяца полтора самого приятного в году, теплого и солнечного «межсезонья». Знаменитости уже делятся в соцсетях идеями весенних нарядов. Прокомментировать выбор звезд «Вечерняя Москва» пригласила эксперта по стилю, модельера-дизайнера Дарью Куциль.

Удивляют модники, как звезды: идеи весеннего гардероба от знаменитостей
© Вечерняя Москва

В целом нынешний сезон продолжает тенденции предыдущих, но можно отметить несколько отчетливых трендов: многие звезды уже взяли их на вооружение. Во-первых, это пальто с лацканами поверх пиджака. Выглядит немного странно, но если подобрать правильное сочетание цветов, например, благородные оттенки бежевого, смотрится очень гармонично и элегантно. Также рекомендую приобрести несколько пар синих джинсов широкого кроя, несколько платьев в «бельевом стиле» — из шелка или бархата, отделанных гипюром. Белые платья самых разных фасонов тоже остаются актуальными.

Пока погода стоит прохладная, вместо традиционного пальто можно накинуть на плечи кейп — нечто среднее между пончо и пальто. В этом сезоне это один из самых ярких трендов.

Среди совсем новых идей этой весной я бы отметила узкие длинные шарфы из тонкого трикотажа, которые несколько раз оборачиваются вокруг шеи и немножко напоминают галстук-кроат. Конечно, это чисто декоративный аксессуар вместо привычного платка. Что касается обуви, то в этом году мода продолжает следовать курсом, которого придерживается уже несколько сезонов. По-прежнему актуальны разнообразные «платформы», которые как раз удобно носить с широкими джинсами, а также каблуки необычной формы и нестандартные носы — от очень узких до квадратных.

Валерия: свежо и элегантно

Певица много лет во главу угла ставит элегантность.

Повседневный жакет из «пальтовой» ткани песочного цвета в сочетании с белым топом создает образ идеальной деловой женщины.

Влад Соколовский: молодежный стиль

Артист в своих образах опирается на классику, но старается разбавить ее модными элементами.

Например, Влад сочетает кроссовки, джинсовую куртку, брюки-бананы свободного кроя. Беспроигрышный вариант для мужчины, которому еще не исполнилось 50.

Анна Хилькевич: убавить яркость

«Пушистый» пиджак — однозначно ведущий тренд этой весны, который встречается в свежих коллекциях многих дизайнеров мирового уровня. Анна Хилькевич явно следит за модой. Яркие акценты — это всегда круто, но когда таких элементов много — красные колготки, розовый пиджак, массивные серьги, — они создают «визуальный шум», поэтому все нужно в меру.

Елизавета Арзамасова: всем девчатам пример

«Цыплячий» желтый цвет — один из самых актуальных в этом сезоне. Но часто люди его избегают, поскольку непонятно, с чем сочетать такой «детский» оттенок. Лиза соединила желтый джемпер с белой рубашкой — тоже очень модной. Плюс яркие манжеты — такие сейчас продаются на маркетплейсах (цена — от 350 рублей за пару).

Получилось «по-взрослому» и со вкусом.

Катя Лель: тропическая тема

Певица подобрала совершенно обалденную блузку — с экзотическими растениями. Другие вещи тоже классные — но по отдельности.

Стоит убрать массивные серьги. Они с таким мощным «верхом» — излишество.

А серые свободные джинсы — восторг! В точку. Только подвороты лучше тоже убрать: они идеально «миксуются» с более «спокойным», однотонным топом. Также с «тропическим» принтом совершенно не сочетается сумка с логотипом. Либо логотип, либо цветочки.

Алсу: любимый минимализм

У певицы очень много образов подобного типа. Она явно предпочитает минимализм в одежде. И черный блейзер — одна из базовых вещей ее гардероба, которую она часто соединяет с джинсами, топами и блузками. Идеальный выход для тех, кому нужно быстро собрать эффектный комплект одежды.

Ольга Серябкина: расслабленный режим

Объемный худи — чудесное решение для путешествий. Стилист советует не соединять толстовки с сапогами на высоком каблуке и мини-юбкой.

Но возьмите на вооружение актуальный голубой цвет и дополните образ базовой футболкой с джинсами и кедами. Получится модно, расслабленно.

Дима Билан: верен себе

Еще один «человек в черном» в нашей подборке — певец Дима Билан.

Он предпочитает темные, неброские тона — и знает толк в сочетании лаконичных элементов одежды. Получается классный образ на каждый день.

Изюминка его стиля — сдержанные очки в черной оправе — тоже тренд сезона.

Юлия Пересильд: акцент на макияж

Весенний образ Юлии — это, как говорится, «база базовая». Полностью в черное модно одеваться еще со времен Коко Шанель.

Но яркая сумка и выразительный макияж сделали образ Юлии более интересным.

Используйте этот прием для повседневных выходов. Это очень по-весеннему и стильно.

Ксения Бородина: образ для прогулки

Рубашка, завязанная рукавами на поясе, — суперидея для повседневного комплекта. Небрежность, расслабленность в одежде отражает эмоциональное состояние человека, который решил прогуляться, посетить музей, выставку и так далее. Однако стилист отмечает, что кожаная куртка к этому ансамблю могла бы быть посвободнее, а джинсы потемнее — в соответствии с актуальными трендами.

Ксения Собчак: 80-й уровень модности

Кофейный цвет, завышенная талия и искусственная кожа не оставили равнодушными модные дома в этом сезоне. Образ в целом стильный, но синяя сумка явно идет вразрез с бирюзовым кулоном. Ведущая хотела показать фанатам, что имеет на это право как корифей моды и стиля. Но «простым смертным» так делать не надо.

АКСЕССУАРЫ

Чтобы образ был более полным, дополняем костюм в этом сезоне клатчем или объемной сумкой из натуральной мягкой кожи.

Также интересная модель этого сезона — кожаная поясная сумка, похожая на широкий пояс.

Многие дизайнеры советуют носить такой аксессуар, хотя, возможно, он не очень удобный.

Тренды
Коко Шанель
Влад Соколовский
Елизавета Арзамасова
Катя Лель
Дима Билан
Ксения Бородина
Ксения Собчак
Ольга Серябкина
Анна Хилькевич