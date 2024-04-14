Супермодель Ирина Шейк снялась без макияжа и укладки

Супермодель Ирина Шейк показала поклонникам, как выглядит без макияжа и укладки. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Ирина Шейк предстала в кадре в черном топе. Супермодель была запечатлена без косметики. Она собрала волосы в пучок. Знаменитость

лежала на косметологической кушетке пока ей протирали лицо ватными дисками.

На днях Ирина Шейк стала лицом новой коллекции одежды российского бренда Gloria Jeans. Звезда подиумов показала в социальных сетях, как проходили съемки. На фотографии супермодель позировала в бежевом тренче и шортах. Образ завершили черные ботинки из кожи. Ей также распустили волосы, сделав легкие локоны.

Ирина Шейк родилась в Еманжелинске в семье шахтера и преподавателя музыки. После окончания школы она уехала на учебу в Челябинск. Там будущая звезда получила работу в модельном агентстве «Светлана». Позже Ирина Шейк завоевала титул «Супермодель-2004» в местном конкурсе красоты. На мероприятии ее заметил скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью. С 2005 года Шейк стала работать в Европе.