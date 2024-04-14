Нутрициолог рассказала, как похудеть перед предстоящим летом

Специалист также напомнила о таком понятии, как «КБЖУ». Расшифровывается оно достаточно просто: калории, белки, жиры и углеводы.

В преддверии лета каждый хочет иметь хорошее телосложение и избавиться от лишнего веса: представительницы женского пола начинают регулярно считать калории, а мужчины — набирать мышечную массу. Однако не зная элементарных правил питания, достаточно сложно добиться результатов и увидеть в зеркале фигуру своей мечты. Корреспондент «Ямал 1» Елизавета Поварницына пообщалась с ямальским нутрициологом и провизором Мариной Малгиной и узнала главный секрет избавления от нежелательных килограммов.

Крайне важно научиться считать калории. Для того, чтобы избавиться от жировых отложений, в первую очередь нужно уходить в дефицит, подчеркнула специалист.

Правило подсчета: найти точку А, где вы считаете истинное потребление калорий в настоящий момент (в данном весе). Следующим шагом будет точка Б, где основная цель — снизить имеющийся калораж на 15-20% для создания дефицита калорий: в этот момент процесс снижения веса будет запущен.

— Но помимо калорий, есть еще кое-что важное в процессе избавления от лишнего веса — это первопричина. Часто излишняя масса тела — это сигнал нашего организма, что где-то произошел сбой (сбой в гормональной, нервной системах, нарушение обменных процессов, состояния дефицитов макро- и микроэлементов и т.д.). В таких ситуациях обычно лишний вес будет в комплексе с симптомами: усталостью, раздражительностью, плохим сном, частыми головными болями, жалобами на ломкость ногтей и выпадением волос и другими, — добавила Малгина.

Специалист также напомнила о таком понятии, как «КБЖУ». Расшифровывается оно достаточно просто: калории, белки, жиры и углеводы. КБЖУ представляет собой количество питательных веществ, которые мы поглощаем в течение суток и которые составляют суточную калорийность нашего рациона.