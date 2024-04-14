Не всегда эффективно: почему не работает лазерная эпиляция

Одна из самых популярных процедур по удалению нежелательной растительности на теле — лазерная эпиляция. И все же результат от бьюти-процедуры устраивает далеко не всех. Мы поговорили с мастером по эпиляции Александрой Любимовой, которая рассказала, почему иногда мы не видим эффекта от процедуры.

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Мастер не выставляет индивидуальные настройки

Такое тоже возможно, хотя кажется, что настройка под каждого клиента — очевидный момент.

«Грамотный мастер всегда учитывает количество меланина в коже и самом волосе. Обращает внимание и на цвет кожи — чем светлее кожа, тем больше вероятность побочек от неправильно настроенного лазера. И еще — светлые волоски аппарат практически не берет», — комментирует Александра.

Не стесняйтесь узнать об особенностях аппарата перед процедурой.

Вы не соблюдаете график

При грамотном подходе, мастер подберет вам индивидуальную программу, в зависимости от зоны обработки и вашего цветотипа. Среднее количество сеансов — 7.

Александра: «Многие пропускают несколько месяцев подряд, после чего удивляются, почему волосы не уходят быстро. Эффективность лазерной эпиляции зависит как от мастера, так и от сознательности клиента».

Гормональные изменения

Прием некоторых препаратов, особенно гормональных, может снизить эффективность процедуры. Как говорит наш эксперт, примерно до 35 лет наш организм находится на максимуме по выработке гормонов, а также больше всего подвержен гормональным перепадам.