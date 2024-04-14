Увеличить грудь без операции: как ментальные тренировки помогут получить желаемое

Современная наука давно выяснила, что мы силой мысли способны влиять на свое здоровье, улучшать спортивные навыки и даже изменять форму тела. Утверждается, что сила мысли настолько велика, что мы способны омолаживать сами себя или, например, остановить облысение, заблокировать боль. Мы можем сами влиять на события в нашей жизни и реализовывать желания. Как это работает WomanHit рассказал нейрофизиолог Александр Россинский. Берите на вооружение эти упражнения, чтобы максимально прокачать мозг.

Физическое развитие мозга

Мозг отзывчивый. Как только мы даем ему нагрузку — он отвечает новыми нейронными связями. Когда нагрузка не хаотичная, а логичная и направленная — люди начинают замечать, что умнеют.

Упражнения:

Обязательно занимайтесь спортом. Ленивое тело — ленивый мозг.

Полезны любые упражнения с мелкой моторикой.

Побольше слушайте музыку.

Правильно питайтесь.

Выравнивание личного энергополя

Наше личное энергополе, которое называют еще аурой, деформируется по много раз за день: разрывается, склеивается, образуются выпуклости, разрывы, спайки, темные пятна. Вы в любой момент времени можете прочувствовать состояние поля сами и силой мысли быстро выровнять его.

Упражнение: Обычные человеческие чувства порождают определенные энерговибрации тонкого плана разной частоты. Низкочастотные (агрессия, зависть, злоба) или высокочастотные (добро, любовь, уважение). Обратите взор внутрь себя и старайтесь сфокусироваться на высокочастотных вибрациях. И нейтрально относиться к событиям, которые тянут вас в низкие частоты.

Синхронизация полушарий

Чем больше разница в работе полушарий, тем быстрее мозг «стареет» и выключается. А между нашими полушариями хранится 95% нейронов и та самая шишковидная железа, которая делает из просто людей — сверхлюдей. Пока эта разница в полушариях значительная, вы не включите железу в работу никакими практиками, усилиями, ретритами и медитациями.

Упражнение: Пишите нерабочей рукой. Это заставляет сконцентрироваться и выделить на работу особые нейронные связи, которые отвечают за безопасность жизни, когда нас тяжело спровоцировать и мы не чувствуем страха там, где его нет. Когда активируем нерабочее полушарие, мы вскрываем ту самую недостающую силу (50%), которую зачастую люди ищут.

Раскрытие экстрасенсорных способностей

Каждый человек с рождения имеет способности — чувствование, проницательную интуицию, ясновидение и прочие. Однако, они закрыты. Их нужно вскрывать. Наверняка, всем хотелось бы чувствовать, что выбрать, куда вложить деньги, куда пойти, с кем познакомиться. Умение все это делать раскрывает совсем другое качество жизни.

Упражнения:

Прислушивайтесь к себе. Выписывайте ту информацию, которую дает вам внутренний мир, сознание и подсознание. Делайте внутренние остановки. Задавайте вопрос и просто начинайте чувствовать, слушать: что же вам транслируют. Купите самую обычную колоду игральных карт. Перемешайте, разложите и задайте вопрос внутреннему миру: где находятся валеты? Попытайтесь почувствовать их. Затем ищите четыре валета. У вас не будет получаться сразу. Будет сложно, будет закипать мозг. Вы станете думать о том, что это ни к чему, что это никаким образом не повлияет на вашу жизнь и не сможет изменить путь получения успеха. Но вы ошибаетесь!