В какие цвета не стоит красить волосы женщинам старше 50 лет

Женщинам старше 50 лет не рекомендуется окрашивать волосы в иссиня-черный оттенок, потому что он может старить обладательницу. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Анна Скороходова.

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«Черный подчеркивает все морщинки, неровности, дефекты кожи, из-за чего цвет лица может смотреться более тусклым. <...> Отказаться нужно и от желтого блонда. Сегодня он неактуален и к тому же смотрится дешево. Такой оттенок волос способен упростить даже самую прекрасную внешность дамы в возрасте 50+», — продолжила эксперт.

По словам стилиста, женщинам, склонным к покраснениям на лице, лучше отказаться от окрашивания в ярко-рыжий цвет, потому что он подчеркнет все дефекты. Скороходова также советует избегать неестественных цветов, таких как синий, розовый, фиолетовый, зеленый и другие. Она уточнила, что такое окрашивание будет нелепо выглядеть на взрослых женщинах.

Топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор Парикмахерской BLK Максим Рокицкий до этого рассказал «Газете.Ru», что в случае неудачного тонирования или окрашивания важно бережно и грамотно исправлять оттенок, чтобы сохранить качество и красоту волос.

Ранее сообщалось, что британка ослепла после окрашивания волос.