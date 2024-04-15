Как сочетать платье с кроссовками

Ажурные платья с простыми базовыми кроссовками и серебристая спортивная обувь с одеждой из денима станут актуальными сочетаниями весной и летом 2024 года. Об этом сообщила стилист Ольга Скорокосова.

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В этом сезоне можно носить платья с грубыми сандалиями, балетками, босоножками с носочками. От ношения платьев со спортивной обувью в этом сезоне отказываться не стоит, но нужно помнить о трендах сезона.

— Например, сейчас в моде серебряные фактуры, так что кроссовки этого цвета будут отлично смотреться в сочетании с прямой юбкой или платьем из денима и курткой с металлической фурнитурой, — объяснила Скорокосова в комментарии «Москве 24».

Также можно сочетать белые ажурные платья (вязаные или кружевные) с базовыми кроссовками такого же оттенка. Кроссовки также отлично подойдут к удлиненным минималистичным трикотажным платьям, которые поддерживают спортивную эстетику.

Стилист добавила: нужно учесть, что кроссовки визуально укорачивают ногу и подчеркивают все нюансы ее строения. Поэтому в сочетании с такой обувью иногда лучше выбирать удлиненные платья и юбки.

В свою очередь стилист Влад Лисовец рассказал, что весной будут особенно популярны контрастные оттенки в одежде. Любителям экспериментов эксперты советуют попробовать новый тренд — цветные колготки.