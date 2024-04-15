Певица Рианна вышла на публику в кожаной мини-юбке и ботфортах
Певица Рианна посетила ежегодный музыкальный фестиваль Coachella, который проходит в Индии. Фотографии звезды были опубликованы на сайте Daily Mail.
На мероприятии Рианна появилась в кожаной мини-юбке, темно-серой толстовке, черных "грязных" ботфортах и светлой шубе. Певица добавила к своему образу солнцезащитные очки, несколько цепей, массивные серьги и кольцо. Исполнительница собрала светлые волосы в небрежный пучок и сделала макияж с коричневой помадой. Читатели Daily Mail не оценили образ знаменитости.
"Иногда мне трудно поверить, что Рианна — миллиардерша", "Она здесь выглядит ужасно", "Это уродливые ботинки", "Она так странно одевается", "У нее грязные сапоги?", "Ужасно", — писали интернет-пользователи.
Недавно Рианна рассказала, что ее не устраивает в своей внешности. Певица призналась, что задумалась о подтяжке груди после рождения второго ребенка. Однако исполнительница пока еще не изучала этот вопрос досконально. По словам Рианны, она боится хирургических вмешательств.
"Я хочу, чтобы моя грудь вернулась туда, где она была раньше. Я не хочу импланты. Я просто хочу, чтобы ее подняли", — заявила певица.