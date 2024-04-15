Рианна вышла на публику в кожаной мини-юбке и ботфортах

Певица Рианна посетила ежегодный музыкальный фестиваль Coachella, который проходит в Индии. Фотографии звезды были опубликованы на сайте Daily Mail.

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На мероприятии Рианна появилась в кожаной мини-юбке, темно-серой толстовке, черных "грязных" ботфортах и светлой шубе. Певица добавила к своему образу солнцезащитные очки, несколько цепей, массивные серьги и кольцо. Исполнительница собрала светлые волосы в небрежный пучок и сделала макияж с коричневой помадой. Читатели Daily Mail не оценили образ знаменитости.

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"Иногда мне трудно поверить, что Рианна — миллиардерша", "Она здесь выглядит ужасно", "Это уродливые ботинки", "Она так странно одевается", "У нее грязные сапоги?", "Ужасно", — писали интернет-пользователи.

Недавно Рианна рассказала, что ее не устраивает в своей внешности. Певица призналась, что задумалась о подтяжке груди после рождения второго ребенка. Однако исполнительница пока еще не изучала этот вопрос досконально. По словам Рианны, она боится хирургических вмешательств.