Бывшая жена Джонни Деппа попала в объективы папарацци без косметики

Американская актриса Эмбер Херд попала в объективы папарацци без косметики. Соответствующие снимки публикует The Mirror.

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37-летнюю бывшую жену актера Джонни Деппа заметили на утренней пробежке в Мадриде. Знаменитость надела темно-синие леггинсы, однотонный свитшот и кроссовки. Помимо этого, она повесила на шею прикрепленный к специальному шнурку телефон.

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Звезда собрала светлые длинные волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность. В качестве аксессуаров она выбрала электронные наручные часы, наушники и кольцо.

Ранее в апреле телеведущая Регина Тодоренко показала лицо без макияжа на видео. 33-летняя знаменитость запечатлела себя дома за завтраком в шесть часов утра.