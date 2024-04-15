Собчак без макияжа снялась в откровенном топе

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

На размещенных кадрах (на момент написания новости они удалены) 42-летняя знаменитость предстала в черных облегающих лосинах и сером укороченном топе на тонких бретелях без бюстгальтера, продемонстрировав живот.

© Lenta.ru

Звезда распустила короткие волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров Собчак выбрала очки для зрения, браслеты и кольцо.

Ранее в апреле Собчак решила заработать на старой одежде. Сообщалось, что знаменитость предлагала на продажу 11 предметов гардероба за 809,3 тысячи рублей.