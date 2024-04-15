Жуткая боль и неестественность. Пять главных мифов о пересадке волос

Если у пациента нет аллергии, то процедуру делают под местной анестезией. Ещё одна распространённая причина отказа от пересадки волос — это страх, что волосы будут смотреться неестественно. Так ли это на самом деле и какие ещё мифы связаны с пересадкой волос — рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко.

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Миф № 1. Пересадка волос — это очень больно

Волосы пересаживают под местным инфильтрационным наркозом. Если специалист сделал анестезию правильно, боли пациент не почувствует. Самое неприятное — сами уколы анестетика. Также важно, чтобы у пациента не было аллергии на анестетик.

Миф № 2. Волосы после пересадки выглядят неестественно

При правильной технике формирования отверстий и посадки волос они будут выглядеть естественно, сказала Панченко «Газете.Ru». Специалисту важно соблюдать угол, расстояние и направленность естественного роста волос в зоне пересадки.

Миф № 3. Пересадка спасает от седины

Появление седых волос связано с генетикой, витаминным дисбалансом, нарушением гормональной системы. Пересадка не гарантирует, что пересаженные волосы не станут седыми.

Миф № 4. Сразу после пересадки будет виден результат

Результат виден только спустя время, так как после пересадки волос начинают выпадать, предупредила трихолог. Какие-то выводы можно будет делать через год после пересади.

Миф № 5. Можно пересаживать волосы от донора

Волосы от донора не приживаются, каким бы подходящим он ни был, — это доказали, проведя множество экспериментов.

Если у вас появились первые залысины, не стоит сразу бежать на пересадку волос. Дело в том, что пересадка — это крайняя мера. Что нужно делать в первую очередь — узнайте здесь.