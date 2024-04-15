Популярная модель и ее 60-летняя мать снялись в рекламе в откровенных нарядах

Популярная американская модель Амелия Грей Хэмлин и ее мать, телеведущая и актриса Лиза Ринна, снялись в откровенных нарядах в рекламе бренда Marc Jacobs. Соответствующий кадр появился на официальном сайте марки.

22-летняя манекенщица и ее 60-летняя мать предстали перед камерой в черных нарядах. Дочь артистки примерила вязаное полупрозрачное боди в сочетании с туфлями на огромных платформах и каблуках в тон одежде. Образ она дополнила солнцезащитными очками в черной оправе и накрасила губы красной помадой.

В свою очередь, Ринна позировала в облегающем комбинезоне аналогичной фактуры, надела такие же туфли белого цвета и украсила шею двумя цепочками с кулонами. При этом обе родственницы держали в руках плетеные сумки Marc Jacobs.

В ноябре 2023 года немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум и ее дочь Лени Клум снялись в откровенных образах для рекламы праздничной коллекции бренда Intimissimi.