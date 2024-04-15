Стилист: женщинам после 50 лет стоит отказаться от черной подводки

Женщинам старше 50 лет не рекомендуется наносить на лицо плотный тон и покрывать его пудрой, потому что это подчеркнет морщины и дефекты. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Анна Скороходова.

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Вместо этого она советует пользоваться легкими BB-кремами или тональными флюидами. Помимо этого, лучше отказаться от черной подводки и карандаша в макияже, потому что они сделают акцент на несовершенствах кожи. Их можно заменить на коричневый карандаш. Женщинам старше 50 лет также не стоит пользоваться яркими матовыми тенями.

«Они будут смотреться достаточно вульгарно, не соответствовать возрасту и положению. Ярко-желтые, насыщенно синие, зеленые тени – это очень акцентный вариант. Он не подойдет дамам старшего возраста», — пояснила Скороходова.

По ее словам, лучше всего также не делать четкий контур губ и красить их в перламутровые оттенки.

Аналитики платформы Дзен и Lamoda до этого рассказали «Газете.Ru», что «чистый макияж» и стиль «эклектичный дедушка» вошли в список главных трендов 2024 года. Одним из самых актуальных оттенков в макияже стал персиковый. Эксперты отметили, что покупатели стали в три раза чаще приобретать румяна в этом цвете.