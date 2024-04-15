Косметолог Трифонова: правильный уход за кожей лица сохранит ее молодость

Правильный уход за кожей лица поможет сохранить ее молодость, для этого кожу нужно защищать, питать и поддерживать. Об этом RuNews24 рассказала врач, эксперт по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова. По ее словам, лучше, если в составе средств для лица будут содержаться витамины A, E, F и D, влияющие на состояние кожи, а также экстракты целебных растений - алоэ, ромашки, женьшеня. Она уточнила, что это сделает кожу мягче, устойчивее к воспалениям и раздражениям. Помимо этого, для восстановления кожи важна гиалуроновая кислота, добавила эксперт. "Получать гиалуроновую кислоту из внешних источников абсолютно необходимо, поскольку ее уровень в организме начинает снижаться, начиная с 25 лет", — предупредила Трифонова. Врач-косметолог Наталья Михайлова до этого говорила, что ежедневное нанесение солнцезащитного крема (с SPF) должно войти в привычку, особенно это действие важно для жителей южных регионов. Использовать нужно круглогодично по утрам. Защита от ультрафиолета позволит избежать преждевременного старения и рака кожи, уточнила она.

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