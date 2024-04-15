Cтилист раскрыл раздражающие женщин детали во внешнем виде мужчин

Российский стилист Алеко Надирян раскрыл детали во внешнем виде мужчин, которые раздражают женщин. Об этом он рассказал в своем Telegram.

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Эксперт заявил, что опросил знакомых девушек, которые признались, что обращают пристальное внимание на неаккуратный маникюр, портмоне с огромным брендовым логотипом и чересчур спущенные штаны у мужчин.

Помимо этого, по словам специалиста, участницам исследования также не нравится неприятный аромат парфюма, джинсы скинни и рубашка, расстегнутая до пупка.

В декабре 2023 года эксперты сервиса для знакомств «Мамба» провели исследование, в ходе которого перечислили предметы гардероба, раздражающие россиян. Возглавили список (54 процента) носки под сандалии и белые носки под черную обувь на мужчинах, а также леопардовый принт на женщинах (26 процентов).