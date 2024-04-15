Названа самая трендовая модель штанов на 2024 год

Редакторы Who What Wear назвали самую трендовую модель штанов на 2024 год. Соответствующий материал появился на сайте модного издания.

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Так, актуальными стали варианты из шелка. По словам экспертов, данная вещь придает повседневному образу утонченность и обеспечивает комфорт. Кроме того, они отметили, что шелковые брюки отлично сочетаются с шерстяным джемпером или кардиганом.

В то же время, как считают специалисты, в вечерних образах подобный предмет гардероба следует носить с верхней одеждой, выполненной из кашемирового трикотажа. Что касается обуви, то шелковые штаны будут прекрасно смотреться с сандалиями, оформленными ремешками.

Ранее стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2024 года. Специалист рассказал, что в текущем сезоне популярными стали плетеные сумки.