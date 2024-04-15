Дженнифер Лопес вышла на публику в сияющем мини-платье

Актриса и певица Дженнифер Лопес посетила презентацию новой коллекции итальянского бренда нижнего белья и домашней одежды Intimissimi, которая прошла 14 апреля в Нью-Йорке. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

© Газета.Ru

54-летняя Дженнифер Лопес пришла на закрытое мероприятие в ярком наряде. Актриса выбрала розовое мини-платье в пайетках, которое дополнила бархатными туфлями на каблуках в тон. Певица также надела массивное колье и серьги. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и оранжевой помадой, а стилисты — локоны.

© Газета.Ru

Недавно Дженнифер Лопес стала лицом новой коллекции Intimissimi. Певица предстала на снимках в комплектах нижнего белья телесного цвета из коллекции Silky Intimates. Актриса также надела золотые серьги-кольца. Знаменитость раскритиковали за фотошоп.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более пяти миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Позже они сыграли свадьбу. Несколько недель назад в сети обсуждали откровенное фото пары.