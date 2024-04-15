Быть нормальным — это круто: что такое антимодный стиль нормкор

Представьте звезду, которая весь вечер гарцевала по красной дорожке на высоченных и дико неудобных каблуках в очень тесном платье, с головой, залитой лаком, с тонной макияжа на лице и необходимостью улыбаться в 32 зуба всем папарацци. Потом человек приходит домой, снимает всю эту роскошь и статус с себя и надевает бесконечно удобные джинсы или джоггеры, майку или толстовку и угги или кроссовки. Представили? Вот это, коротко говоря, и есть стиль нормкор.

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Нормкор — это «антимодное» движение

Если есть роскошь и люкс, значит, должно быть что-то максимально удобное, понятное и демократичное в противовес. Что одинаково подойдет и мужчинам, и женщинам — любого возраста, происхождения, страны проживания и взглядов. И это — нормкор (normcore).

«Поклонниками этого расслабленного, уютного и местами забавного стиля являются чуть ли не все звезды в полном составе. Достаточно посмотреть на их фото в повседневной жизни — и мы обнаружим все ключевые признаки. Нормкор возник как контрреакция на гламур и вызывающую роскошь», — объясняет стилист Михаил Белых.

Быть обычным и нормальным — круто

Смысл и посыл в том, что быть обычным не просто нормально, а очень круто. Настоящая современная крутизна заключается не в стремлении казаться крутым, а в подлинном безразличии к подобным ярлыкам. Это приглашение найти утешение в одинаковости. В мире, одержимом стремлением выделиться, это чертовски привлекательно — позволить себе расслабиться, не держать живот втянутым, а спину прямой, чтобы слиться с толпой. И быть самим собой.

Как выглядит нормкор?

Нормкор — это принятие обыденности, но в стилизованной, понятной для своих манере. «Речь идет об осознанном выборе „антимоды“: хорошо разношенного комфорта выстиранных джинсов, приземленной надежности кроссовок и уютной флисовой куртки. Знаковая черная водолазка Джобса или синяя майка Цукерберга олицетворяет этот дух в полный рост», — уверяет Михаил.

Нормкор: это то, что доступно всем

Сегодняшняя итерация этого тренда, получившая название «тихая роскошь», значительно отличается от истинного нормкора. Несмотря на то, что оба направления выступают за простоту, тихая роскошь сохраняет нотки элитности, отсутствующие в normcore.

Нормкор ломает шаблоны и срывает ярлыки, он находит освобождение в том, чтобы не быть никем особенным чисто внешне. Оба направления, однако, выступают в качестве противоядия от остро-трендовых сезонных модных причуд, которые еще поди разберись, как стилизовать и с чем носить. Что входит в базовый набор нормкор?

Джинсы

Нормкор и джинсы идут рука об руку. Выбирайте расслабленные джинсы средней плотности, без украшений (дыры, если они милы вашему сердцу, вполне позволительны).

«Джинсы с прямыми штанинами, расслабленные джинсы-бойфренды, которые болтаются на бедрах — все это идеальные варианты для нормкора.Придерживайтесь светлых оттенков для создания повседневного образа или выбирайте монохромную гамму», — говорит Михаил.

Если вам нужно в офис, вы можете даже надеть деловой костюм, но он все равно должен быть натурального спокойного оттенка, максимально расслабленным и комфортным.

Простые футболки или толстовки

Запаситесь базовыми футболками, предпочтительно нейтральных цветов, таких как белый, серый и черный. С вырезом или с V-образным вырезом — неважно. Главное, чтобы они были удобными и хорошо носились.

«Бонусные очки, если футболка слегка великовата или имеет нестандартный крой, забавный принт или интересные детали, но это совершенно не обязательно», — уверяет Михаил. «Уютные толстовки или свитера простого прямого силуэта и гладкой вязки — обязательный атрибут стиля. Ищите толстовки с капюшоном, горловиной и на молнии однотонных цветов», — добавляет стилист.

Если вы любите сорочки — они тоже прекрасно впишутся. Но никакого прилегающего силуэта или лишней вычурности.

Неприметные кроссовки или мокасины, угги или сапоги на устойчивом каблуке

Чтобы завершить образ в стиле нормкор с ног до головы, вам понадобится пара классических кроссовок или удобные ботинки, которым нет сносу.

«Белые кожаные кроссовки — всегда хороший выбор, как и минимальные холщовые сникерсы серого, темно-синего или черного цвета. Только следите за чистотой обуви и избегайте всего слишком яркого, украшенного или высокотехнологичного», — предупреждает Михаил.

Минимальный рюкзак или сумка-тоут

Цель — выглядеть непритязательно и скромно. Никаких броских логотипов, ярких деталей и других акцентов. Только простые, минималистские сумки-тоуты, рюкзаки или поясные сумочки.

Дополнения

Легкие куртки (например, из денима), куртки-бомберы, пальто прямого кроя, клетчатая рубашка в качестве верхней одежды или утилитарные куртки из нейлона. Головные уборы — кепки или шапки-бини, бейсболки, банданы или просторный забавная шапочка-«котик».