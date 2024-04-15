Семь трендовых вещей, которые освежат весенний гардероб

Усмирить непредсказуемую весеннюю погоду, когда с утра еще холодно, а днем уже жарко, — задачка со звездочкой. Как правильно одеваться в межсезонье, чтобы стиль не спорил с комфортом, рассказывает дизайнер Наталья Шумиловская.

© Unsplash

«Главный принцип любого весеннего образа — многослойность, — говорит Наталья Шумиловская. — Этот тренд, появившийся несколько лет назад, не сдает своих позиций. И этому есть много причин. Во-первых, образ, составленный из нескольких слоев, легко трансформировать в течение дня. Во-вторых, многослойность позволяет менять пропорции и визуально выглядеть выше и стройнее. А самое главное — это источник для модных экспериментов с актуальными трендами».

Юбки

В сезоне весна-лето 2024 юбка претерпевает что-то вроде гиперженственного обновления. Присмотритесь к ультра-мини, суперпрозрачными миди или струящимся женственным юбкам ниже колена. Идеальной парой к ним будет рубашки оверсайз, объемные блейзеры и свитера из гардероба вашего мужчины. А лучше — микс из всех трех «верхов».

Костюмы

Дышите свободно — в этом сезоне даже в строгих офисных костюмах допустима непринужденность. Выбираем максимально свободный крой, не сковывающий движений, жакеты длиной до бедра и брюки с эластичным поясом. Хотите поиграть с пропорциями — добавьте обтягивающий топ или трикотажную блузку.

Прозрачное белое

Прозрачные ткани — фаворит вечерней моды и красных ковровых дорожек. Но кто сказал, что нельзя добавить нотку сексуальности в обычные будние дни? С этим отлично справится лаконичное полупрозрачное платье белого или молочного цвета. Смело носите его с удлиненным жакетом или добавьте к нему зауженные брюки с топом-корсетом. А если и этот вариант кажется вам слишком откровенным, делайте ставку на блузы с полупрозрачными деталями.

Супервысокая талия

Если за прошлый сезон вы не успели заново вкусить моду 2000-х с супернизкой посадкой джинсов, не переживайте — этот тренд оказался не таким устойчивым, как брюки с завышенной талией. В этом сезоне она поднимется еще не несколько сантиметров выше, а вместе с тем сделает ноги бесконечно длинными. Правило высокой посадки распространяется на все виды брюк — от строгих офисных до спортивных.

Велосипедки из 60-х

Кстати, о спортивной одежде. После пандемии спорт-шик занял прочное место в наших гардеробах. Толстовки и худи перешли в разряд любимых предметов одежды, а спортивные топы потеснили блузки. В этом сезоне в их компанию добавятся укороченные леггинсы, чем-то напоминающие велосипедки из 60-х годов. Чтобы сместить акцент со спортивного стиля, их следует носить в сочетании с туфлями на каблуке.

Металлик

Зимние праздники, а вместе с ним и сезон вечеринок, возможно, уже позади. Однако, это не повод, чтобы прощаться с акцентными вещами в оттенке металлик. Золото и серебро — одна из самых горячих цветовых тенденций 2024 года. Что сбавить градус праздничности, сочетайте броский металлик с простыми фасонами и нейтральными вещами из базового гардероба.

Короткие шорты

Один из самых смелых трендов этой весны-лето, требующий серьезной подготовки. Но если диеты и спортзал не вписываются в ваш образ жизни, а помодничать очень хочется, вспоминаем про принцип многослойности. Платье-рубашка или длинная полупрозрачная накидка помогут не только отвести глаз от проблемных зон, но и добавят шарма всему образу.