Почему нельзя часто наращивать ресницы

Не рекомендуется постоянно наращивать ресницы, потому что это травмирующая процедура, рассказала aif.ru врач-косметолог Оксана Чащина. По ее словам, пользоваться наращиванием лучше только тогда, когда требуется, чтобы ресницы долго оставались «накрашенными».

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Наращивание ресниц — процедура хотя и безболезненная, но довольно травмирующая. Корень ресницы, на которую наклеиваются искусственные, может не справиться с дополнительным весом, травмироваться и атрофироваться, что чревато выпадением и прекращением роста ресниц, — объяснила медик.

Чащина отметила, что чаще всего на процедуру записываются обладательницы слабых и тонких ресниц, однако для них такое наращивание особо опасно. Помимо этого, в составе, использующемся для приклеивания синтетических волосков, есть компоненты, которые могут вызвать аллергию, конъюнктивит и ожог кожи.

Также наращенные ресницы скапливают в себе больше пыли и грязи и могут стать причиной инфекции, если их должным образом не очищать, добавила косметолог.

Ранее врач-хирург Александр Умнов заявил, что некоторые производители косметики рекламируют специальную тушь для ресниц, обещая и объем, и водостойкость, и уход, однако в реальности таких средств не существует. По его словам, уходовые компоненты в туши обязательно размажутся.