Какая одежда визуально старит

Стилисты Элизабет Косич и Йения Эрнандес Фонсека назвали визуально старящую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

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Так, они призвали во время шопинга обращать внимание на принты. По их мнению, лишние годы могут прибавить вещи с абстрактными и геометрическими узорами.

«С возрастом наша кожа становится светлее, и нам становится все сложнее носить такие принты. Яркие формы и углы могут показаться слишком резкими, а сочетания цветов часто бывают интенсивными и контрастными», — пояснила Косич.

Кроме того, эксперты отметили одежду с дитси-принтами, которые представляют собой мельчайшие изображения цветов. «Милый и невинный мотив не соответствует имиджу взрослого человека», — заявила Косич.

Вдобавок специалисты упомянули предметы гардероба с крупными цветами и орнаментами в стиле барокко.

«Принты в таком стиле по всей поверхности одежды подавляют весь образ. Если вы поклонник барокко, то мы рекомендуем выбрать асимметричные изображения, расположенные на ткани далеко друг от друга», — предложила Фонсека.

В ноябре прошлого года звездная стилистка Миранда Холдер назвала визуально омолаживающую одежду. В первую очередь специалистка выделила оверсайз-пиджак, широкие джинсы и футболки с подплечниками. В последнем случае данный предмет гардероба визуально расправляет плечи, выделяя тем самым грудь.