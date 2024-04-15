Модели юбок, в которых вы точно не останетесь незамеченной

Если в вашем шкафу поселились юбки в бельевом стиле, которые и не думают выходить из моды, предлагаем обратить внимание и на другие модели.

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Полупрозрачная

Напрасно многие отказывают себе в удовольствии завести полупрозрачную юбку, не зная, как стилизовать такую провокационную вещь. Между тем, все просто. Если некомфортно, когда видно нижнее белье, то надеваем шорты. Преодолеть стеснение поможет также длинная рубашка, которой можно все прикрыть, заправив ее в юбку. Еще вариант — удлиненный жакет.

Оборки

Без оборок в текущем сезоне не обойтись. Предлагаем обратить внимание на белые многоярусные мини, которые могут быть украшены и шитьем, и перфорацией. Они способны стать доминантой сентиментального образа, например, в паре с нежным топом со спущенными плечами. Не растеряются оборки и в брутальном амплуа — в компании с казаками, косухой, клетчатой рубашкой.

Металлик

Вещи с эффектом металлик, которые мы раньше носили на вечеринки (в том числе, и тематические) стали повседневными элементами гардероба. Стиль хай-тек заставляет двигаться в будущее семимильными шагами, однако, чтобы не ослепить своим сиянием прохожих, рекомендуем подобную юбку сочетать со сдержанным верхом.

Плиссированная

Юбка плиссе значится в списке той самой вечной классики, но сейчас миди- и макси-силуэты сделали маленький шаг назад, уступив место мини (спасибо стилю преппи). Ультракороткие варианты, конечно, остались где-то в нулевых, а вот длина до середины бедер вполне актуальна и особенно выигрышно смотрится в дуэте с брюками.

Джинсовая макси

Длинная юбка из денима благополучно перебралась из 2023 года. Однако если классический прямой крой с разрезом спереди слегка приелся, можно взять на вооружение макси-модель в фасоне годе. Расклешенный низ выгодно подчеркнет талию и бедра, а чтобы усилить эффект песочных часов, верх лучше подбирать по силуэту: оверсайз тут ни к чему.

С запахом

Модель с запахом кажется одновременно простой по исполнению и замысловатой визуально. Что ж, мимо такой юбки точно не стоит проходить, ведь она — решение всех проблем, во всяком случае тех, что касаются силуэта. Особый крой создает вертикаль, которая вытягивает фигуру. А самое главное — юбку на запах можно вписать в любой образ и стиль.

Офискор

Выбравшись из офиса, деловой стиль смягчился под действием всевозможных трендов. Строгая юбка-карандаш уже не настолько требовательна к своему окружению и готова подружиться даже с самой инфантильной блузой и цветными колготками. Почему бы и нет, учитывая универсальность подобного изделия: уверенности в себе ему не занимать.