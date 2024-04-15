Как носить красный: рекомендации стилиста

Смена сезонов вызывает желание новых оттенков в гардеробе, и особенно это заметно весной. Яркие цвета призваны дать нам ощутимую долю оптимизма. Увлечение яркостью началось во время пандемии и продолжается по сей день. Как носить и с чем сочетать главные оттенки сезона весна-лето 2024, рассказывает Оксана Шинова - имидж-эксперт, бизнес-тренер, автор обучающих программ по имиджу, стилю и дресс-кодам, ведущий преподаватель и методист Европейской академии имиджа.

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Красный цвет, к счастью, после некоторого перерыва вернулся в коллекции - он буквально ворвался на подиумы и в наряды инфлюенсеров. Этот цвет настолько эмоционален, что мимо него пройти просто невозможно. Хоть он и считается "резким", но мы по нему соскучились.

Для тех, кто действительно соскучился по красному, ограничений практические не существует. В этом цвете есть и сексуальность, и властность, и требовательность. Даже офисные дресс-коды не вступают с ним в противоречие, потому что это цвет силы и власти - и плох тот сотрудник, который не имеет амбиций. Немного красного в офисе не повредит даже мужчинам – например, при выборе галстука.

Для женщин красный total look – самое модное на сегодня сочетание. Он становится богаче, если сочетать в одном образе разную фактуру материалов. Одним из самых актуальных аксессуаров красного цвета оказались колготки. И, конечно же, сумки.

Если не хочется слишком привлекать к себе внимание, красный можно слегка "успокоить" любыми оттенками серого, бежевого нюдового и оливкового – то есть цветами с серым подтоном. Выбирать их можно для верха или низа, для блузки под костюм и для аксессуаров.

Красный уместен всегда. Он хорош и в вечернем образе, и на дневных торжествах - например, на свадьбах и мероприятиях в загородных резиденциях. С чем, помимо оттенков серого и серо-зеленого, носить этот эмоциональный цвет? Приветствуется "природное" сочетание с зеленым. Отлично смотрится красный с оттенками белого и синего. С осторожостью следует отнестись только к сочетанию красного с черным – оно не запрещено, но довольно "драматично" и вызывает дополнительный эмоциональный всплеск, поэтому более уместно для вечернего дресс-кода.