Элегантные тренды лета 2024 года

Монохромные образы, многослойность, платья-комбинации и длинные юбки станут элегантными трендами лета 2024 года, рассказала «Страстям» дизайнер-стилист Ирина Дидушенко. По ее словам, также в моде будут сверкающие ткани, платья-баллоны и открытые плечи.

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Многослойность никогда не потеряет актуальность, объяснила дизайнер. В летний сезон будут в тренде бомберы, летние пальто и парки. Также популярными будут монохромные образы, преимущественно черные, бежевые, серые и белые. Сверкающие или блестящие ткани можно будет носить на повседневной основе, комбинируя с базовыми вещами.

Стилист отметила, что одним из самых красивых трендов сезона будет «белый шум». Это образы, в которых сочетаются изделия разных фактур одного оттенка белого, например ажурных и полупрозрачных тканей. Также вновь популярным будет платье-комбинация.

Ведь летом в таком платье можно отправиться куда угодно. Его можно сочетать и с хлопковой рубашкой удлиненного кроя, и с блейзером, и с летним пальто. Но в этом году актуальнее всего будет смотреться рубашка из батиста с шелком — прекрасный летний компаньон для платья-комбинации, позволяющий завершить аутфит комфортными легкими кроссовками или обувью на плоском ходу, — уточнила эксперт.

Дидушенко добавила, что в тренде лета будут открытые плечи, например, в сочетании со спортивным или более расслабленным низом. Также актуальными будут длинные юбки и платья-баллоны, которые можно дополнить грубой обувью.

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