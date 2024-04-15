От чего зависит срок годности косметики и каким он должен быть

Запасы средств у любительниц уходовой косметики могут достигать пугающих размеров. Когда шкафчики ломятся от кремов, сывороток и гелей, последнее, чем хочется заниматься, это следить за сроками годности. А ведь на деле жизнь косметических продуктов довольно коротка, и важно знать, когда от средства пора избавиться.

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Разбираемся, от чего зависит этот срок и в какой таре косметика хранится дольше.

Что продлевает жизнь косметических средств

Один из главных источников продления жизни и свежести продукта — консервант. Главная его задача — не дать продукту испортиться, не вступить в химические реакции с различными сторонними бактериями и элементами, предотвратить образование патогенной микрофлоры.

Косметики без консервантов не бывает — они всегда замыкают ингредиентный состав рецептуры, не превышая 2% её содержания. И чем больше воды в составе продукта, тем больше консервантов нужно. В России дозировку определяет технический регламент Таможенного союза.

Производители натуральной продукции стараются избегать добавления различных консервантов в свои рецептуры либо переходят только на натуральные, разрешённые экостандартами.

Ошибочно думать, что если в составе есть эфирные масла, то они могут заменить консерванты. Дозировки эфирных масел в косметике недостаточно, чтобы стать альтернативой консерванту. Кроме того, масла в большой концентрации могут вызывать аллергические реакции.

Полностью избавиться от консервантов значит сделать срок годности продукта минимальным — он будет исчисляться уже не месяцами, а днями. После вскрытия упаковки такого продукта период его хранения будет сравним со сроком годности скоропортящихся продуктов питания.

Всё дело в том, что внешняя среда начнёт вступать в контакт с составом и сможет изменить его свойства и даже структуру. Предотвратить такой сценарий можно только с помощью быстрого использования. Допустимый срок хранения кремового средства, приготовленного без консервантов, вне холодильника — сутки, в холодильнике — максимум четыре дня.

Каким должен быть срок годности

В российском законодательстве у каждого вида косметического продукта есть свои ГОСТ (государственные стандарты), сертификации либо декларации о соответствии безопасности продукта, которые подтверждаются лабораторными исследованиями. Прежде чем познакомить потребителя со своим продуктом, производитель обязан их провести.

Именно после испытаний устанавливается срок годности продукта. По российскому законодательству он не может превышать 36 месяцев. Для каждого вида продукта он свой.

Срок годности допустимо указывать двумя способами.

Производитель может указать только дату производства. Также допустимо указать месяц и год, до которого продуктом можно пользоваться без каких-либо последствий для здоровья («продукция годна до...»).

Срок годности действует, пока упаковка герметична и позволяет продукту свести к нулю любой контакт с воздухом (главным окислителем) и светом. Как только нарушается герметичность упаковки и продукт становится доступен для внешней среды, срок годности начинает сокращаться.

Производитель может одновременно указать на этикетке дату изготовления и срок годности (например, продукт годен 24 месяца с даты изготовления) и дополнительно прописать, что после вскрытия упаковки средством можно пользоваться, допустим, не более шести месяцев.

Обычно косметический продукт годен не более 5–6 месяцев после вскрытия. В отдельных случаях этот срок увеличивается до 12 месяцев.

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В какой таре лучше хранится косметика

Производитель сам решает, какой тип материала будет использовать для фасовки и упаковки продукции. Она может быть связана с концепцией бренда, этичной бережной повесткой, зелёным направлением или географическим критерием бренда.

В основном российские производители используют косметические ПЭТ-флаконы, тубы и баночки (их делают из термопластика). Производители эко-продукции отдают предпочтение биопластику, но встречаются на рынке и псевдо-экологические упаковки. В них можно найти немало элементов, препятствующих разложению упаковки, хоть производитель и заявляет об использовании переработанного пластика.

Один из самых экологичных материалов для тары — стекло. Но оно небезопасно при транспортировке и обходится бизнесу дороже в упаковке и логистике.

С точки зрения герметичности и сохранности продукции хуже всего банки — у них огромная область контакта с внешней средой. После открытия такой тары и удаления пластикового отсекателя или защитной мембраны из алюминия или фольги баночка перестаёт быть герметичной.

А с учётом того, как многие закручивают или закрывают крышку банки, оставляя 30% зазора, в банке происходят химические реакции с внешней средой и состав начинает «бродить».

Туба считается самым безопасным способом хранения уходовой косметики, в том числе кремов для лица или тела. В такой таре грамотно распределяется состав, не выветривается аромат (другими словами, не теряются ароматические ольфакторные свойства отдушки) и, главное, сохраняется высокая герметичность.

Этого удаётся добиться за счёт инертности пластика и наличия небольшого отверстия для извлечения продукта.

Популярны у производителей и вакуумные флаконы с диспансером. Их преимущество заключается в том, что они не позволяют окислиться составу продукта.

Можно ли пользоваться просроченной косметикой

Производители косметической продукции настоятельно рекомендуют использовать косметическую продукцию только до указанного срока годности. И даже если косметическое средство кажется пригодным для использования после истечения этого срока, его безопасность и эффективность находится под вопросом.

В первую очередь при применении просрочки возрастает риск развития аллергических реакций. И они могут стать серьёзной угрозой для здоровья.

К тому же важно помнить, что срок годности может стать меньше заявленного из-за неправильных условий хранения продукции. Например, если держать баночку крема для лица в тепле, использовать его придётся гораздо быстрее, поскольку высокая температура поспособствует расслоению состава и размножению бактерий.

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