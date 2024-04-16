Женщины больше не стремятся быть красивыми и сексуальными. Как это стало модным трендом?

Крупный нос с горбинкой, тонкие губы, круглое лицо и щель между передними зубами — больше не повод для комплексов. Теперь естественность и отказ от пластики стали не только гордостью знаменитостей, но и способом заработать большие деньги.

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У новой тенденции, призванной освободить женщин от навязанных стереотипов о внешности, даже появилось название — «красота на грани уродства». Почему голливудским актрисам надоело исполнять роли сексуальных любовниц, а их поклонницы массово отказались от привычных бьюти-процедур — разбиралась «Лента.ру».

«Просто родиться недостаточно, чтобы быть красивой»

«Маникюр, макияж, многоступенчатый уход за кожей и волосами, а еще бритье в интимной зоне, наращенные ресницы, окрашивание волос, уколы красоты и даже бюстгальтер — вот адаптивки, которые я игнорирую», — с гордостью произносит типичная последовательница популярного феминистического тренда, видео на тему которого набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях.

Эта практика представляет собой полный отказ от процедур, которые привыкли выполнять женщины ради социального одобрения. Эти процедуры находятся за пределами естественных норм гигиены, а их список меняется в зависимости от культуры и моды.

Приверженцы тренда уверены: за адаптивками стоит устоявшееся веками представление о том, что главное достоинство женщины — молодость и красота. Девушки запустили флешмоб прошлой зимой — из желания донести миру идею о том, что не стоит стыдиться собственной внешности, жизнь в целом не станет хуже после отказа от лишних бьюти-процедур, отнимающих время и приносящих физический дискомфорт. При этом каждая вправе самостоятельно выбирать, что именно исключить из своей рутины — будь то ежедневный макияж перед походом в офис или ботокс.

Феминистки не осуждают использование адаптивок, они лишь констатируют факт их существования «Еще с ранних лет маленькие девочки понимают: просто родиться недостаточно для того, чтобы быть красивой. Общество и медиа навязывают нам множество стереотипов, в частности, как должна выглядеть настоящая красавица. С детства мы видим этот собирательный образ в мультиках, потом — в кино, а затем — на обложках журналов. (…) Ни о какой индивидуальности и речи не идет», — высказывается в поддержку тренда автор одноименного YouTube-канала Алина Мурадимова.

Как и любой другой интернет-тренд, движение подверглось критике. Некоторые пользователи Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok восприняли адаптивки слишком буквально и наводнили соцсети саркастическими постами о том, что душ, дезодорант и туалетная бумага — это те же самые адаптивки, с которыми необходимо бороться. Следовательно, возник логичный вопрос: что именно считается адаптивками? В ответ последовательницы тренда порекомендовали делать выводы в зависимости от собственных ощущений и потребностей.

Появилась и другая крайность: по мнению ярых последовательниц тренда, женщина, которая использует адаптивки, якобы достойна осуждения. А такой категоричный запрет граничит с мизогинией и усугубляет проблемы неравенства, ведь сегодня макияж и прическа — не обязанность, а способ самовыражения.

Более того, в сети распространился термин под названием borderline ugly («красота на грани уродства»). Так называют девушек, которые имеют нестандартную внешность и всячески ее подчеркивают, вместо того чтобы скрываться за тонной макияжа или ложиться под нож пластического хирурга. И именно это делает их привлекательными: сегодня даже признанные канонические красавицы, супермодели вроде Беллы Халид и Хейли Бибер, в повседневной жизни примеряют очки ботаников и прячут свою фигуру за нелепой мешковатой одеждой.

«Ей повезло стать такой популярной, несмотря на внешность»

Одной из первых смысл понятия borderline ugly раскрыла австралийская топ-модель и актриса 1990-х годов Эль Макферсон. Она обратила внимание, что обладатели необычной внешности часто бывают более интересными, чем те, кто очевидно красив. Среди ее коллег того времени действительно были женщины с нетипичной внешностью, которые тем не менее стали звездами мирового подиума. Например, Кейт Мосс, которая считала себя серой мышью в детстве.

«Я никогда не любила свое лицо. Я не была самой красивой девочкой в классе. Груди не было, ноги — короткие, зубы — огромные. Я вообще не годилась в модели», — призналась она.

Однако индустрия решила иначе.

Похожая судьба ждала и Жизель Бюндхен. Она была объектом насмешек в школе из-за своей долговязой худощавой фигуры, крупного носа и небольших глаз. Однако шли годы, и фотографии Жизель начали появляться на обложках журнала Vogue, а потом она попала на первую строчку рейтинга Forbes как самая высокооплачиваемая модель в мире, впоследствии сохраняя этот статус на протяжении десяти лет.

Привлекательность некрасивых моделей замечают и сегодня — бренды регулярно приглашают к сотрудничеству девушек и молодых людей с нетипичными чертами лица. Ошеломлять публику таким приемом в том числе любит креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия. Афроамериканская манекенщица-альбинос Диандра Форрест, Келли Миттендорф и Слик Вудс с крупной щелью между передними резцами, Шантель Браун-Янг и Винни Харлоу с витилиго — постоянные участницы показов.

Красота на грани уродства очаровала и киноиндустрию. Ума Турман с ее ростом в 181 сантиметр и 42 размером ноги, а также крупными чертами лица и слегка неуклюжими движениями стала любимицей режиссера Квентина Тарантино. А героиня нашумевшего сериала «Эйфория» Сидни Суини только недавно стала признанной красавицей Голливуда: еще в мае 2021 года она зашла в Twitter и обнаружила множество комментариев, авторы которых обсуждали ее тело и называли ее уродиной за круглое лицо и слишком большую грудь.

Еще до выхода моего первого сингла мне предлагали сделать пластику носа, но я ответила: «Нет». Мне нравится мой итальянский нос. Если бы люди хотели, чтобы я выглядела как секс-символ, я бы сделала все наоборот Леди Гага

Не по душе фанатам даже внешность «живой Барби» Марго Робби.

«Все говорят, что она хороша. Но она похожа на старуху: морщинистая, со странными глазами. Я бы даже сказал, что она уродлива. Если бы она не была знаменитой, никто бы даже не посмотрел на нее. Все говорят, как она идеально выглядит и идеально подошла для фильма, но это полный бред. Она получила роль только после того, как Галь Гадот отказалась от нее. Я видел ролик, где Джим Керри в шутку сказал, что она страшненькая и что ей повезло стать такой популярной, несмотря на свою внешность. Все решили, что это саркастический комплимент, но я думаю, что он говорил серьезно», — пишут о ней на Reddit.

«Нельзя быть секс-символом круглые сутки»

«В психологии это называется эффектом ореола. Если человек обладает одним позитивным качеством, то мы склонны приписывать ему множество других позитивных качеств. И обычно это первое позитивное качество — физическая красота», — объяснила клинический нейропсихолог из Калифорнии Джуди Хо.

Таким образом, люди склонны считать, что конвенционально симпатичный человек также обладает острым умом, добрым нравом и выдающимися талантами. Однако, по словам специалистки, привлекательная внешность может сыграть со своим обладателем злую шутку — и обычно это касается женщин. В обществе по-прежнему бытуют стереотипы о том, что красивая девушка — поверхностная и глупая, а все ее достижения связаны исключительно с популярностью у мужчин.

С такой проблемой сталкиваются и голливудские актрисы. Во-первых, природные данные и сексуальность делают их заложницами одной и той же роли, в которой зачастую нужно сниматься полуобнаженной. Во-вторых, приглашая таких звезд в свой фильм, режиссеры не рассчитывают на их актерский талант. Так, Меган Фокс раздевалась перед камерой с 15 лет, Марго Робби сыграла роль блондинки, которая увела главного героя у жены в картине «Волк с Уолл-стрит», а грудь Синди Суини в соцсетях обсуждается чаще, чем ее способности в кино.

Нельзя быть секс-символом круглые сутки. Я не могу быть профессиональной знаменитостью или профессиональной секс-бомбой. Я просто хочу работать, совершать правильные поступки, учиться и развиваться как актриса. Я не намерена сниматься для всех мужских журналов на свете Меган Фокс

Аналогичное явление наблюдается и в России. Например, звезда «Универа» Мария Кожевникова прочно закрепилась в восприятии зрителя как легкомысленная Аллочка и долго не могла избавиться от этого образа, несмотря на то что стала депутатом Госдумы. А актрисе сериала «Жизнь по вызову» Наталье Рудовой по-прежнему предлагают роли любовниц или работниц секс-индустрии — точно так же, как Яне Кошкиной.

«Белла Халид сделала ринопластику, а теперь жалеет об этом»

Как объяснила YouTube-блогерша Алина Мурадимова, у очевидно красивых актрис есть единственный способ убедить индустрию в наличии у себя таланта. Для этого нужно просто сыграть «обычную» девушку в серьезном драматическом фильме.

«Такой парадокс называют эффектом уродливой роли — то есть когда актрису лишают типичных атрибутов женской красоты и сексуальности», — рассказала она.

Этим методом посчастливилось воспользоваться многим актрисам. Например — Марго Робби в комедии «Тоня против всех», после которой она впервые получила номинацию на премию «Оскар», или Шарлиз Терон, которая набрала 14 килограммов ради роли серийной убийцы в триллере «Монстр» — и получила золотую статуэтку. В этот список также можно добавить Натали Портман, которая побрилась налысо для боевика «V — значит Вендетта», Руни Мара в триллере «Девушка с татуировкой дракона», Сальму Хайек в документальной картине «Фрида», Николь Кидман в драме «Часы», Энн Хэтэуэй — в мюзикле «Отверженные», Дженнифер Энистон — в драме «Торт».