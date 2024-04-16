$93.59+0.1599.79+0.07
Почта

Женщины больше не стремятся быть красивыми и сексуальными. Почему они это делают и как это стало модным трендом?

Крупный нос с горбинкой, тонкие губы, круглое лицо и щель между передними зубами — больше не повод для комплексов. Теперь естественность и отказ от пластики стали не только гордостью знаменитостей, но и способом заработать большие деньги.

Женщины больше не стремятся быть красивыми и сексуальными. Как это стало модным трендом?
© Lenta.ru

У новой тенденции, призванной освободить женщин от навязанных стереотипов о внешности, даже появилось название — «красота на грани уродства». Почему голливудским актрисам надоело исполнять роли сексуальных любовниц, а их поклонницы массово отказались от привычных бьюти-процедур — разбиралась «Лента.ру».

«Просто родиться недостаточно, чтобы быть красивой»

«Маникюр, макияж, многоступенчатый уход за кожей и волосами, а еще бритье в интимной зоне, наращенные ресницы, окрашивание волос, уколы красоты и даже бюстгальтер — вот адаптивки, которые я игнорирую», — с гордостью произносит типичная последовательница популярного феминистического тренда, видео на тему которого набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях.

Эта практика представляет собой полный отказ от процедур, которые привыкли выполнять женщины ради социального одобрения. Эти процедуры находятся за пределами естественных норм гигиены, а их список меняется в зависимости от культуры и моды.

Приверженцы тренда уверены: за адаптивками стоит устоявшееся веками представление о том, что главное достоинство женщины — молодость и красота. Девушки запустили флешмоб прошлой зимой — из желания донести миру идею о том, что не стоит стыдиться собственной внешности, жизнь в целом не станет хуже после отказа от лишних бьюти-процедур, отнимающих время и приносящих физический дискомфорт. При этом каждая вправе самостоятельно выбирать, что именно исключить из своей рутины — будь то ежедневный макияж перед походом в офис или ботокс.

Феминистки не осуждают использование адаптивок, они лишь констатируют факт их существования «Еще с ранних лет маленькие девочки понимают: просто родиться недостаточно для того, чтобы быть красивой. Общество и медиа навязывают нам множество стереотипов, в частности, как должна выглядеть настоящая красавица. С детства мы видим этот собирательный образ в мультиках, потом — в кино, а затем — на обложках журналов. (…) Ни о какой индивидуальности и речи не идет», — высказывается в поддержку тренда автор одноименного YouTube-канала Алина Мурадимова.

Как и любой другой интернет-тренд, движение подверглось критике. Некоторые пользователи Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok восприняли адаптивки слишком буквально и наводнили соцсети саркастическими постами о том, что душ, дезодорант и туалетная бумага — это те же самые адаптивки, с которыми необходимо бороться. Следовательно, возник логичный вопрос: что именно считается адаптивками? В ответ последовательницы тренда порекомендовали делать выводы в зависимости от собственных ощущений и потребностей.

Появилась и другая крайность: по мнению ярых последовательниц тренда, женщина, которая использует адаптивки, якобы достойна осуждения. А такой категоричный запрет граничит с мизогинией и усугубляет проблемы неравенства, ведь сегодня макияж и прическа — не обязанность, а способ самовыражения.

Более того, в сети распространился термин под названием borderline ugly («красота на грани уродства»). Так называют девушек, которые имеют нестандартную внешность и всячески ее подчеркивают, вместо того чтобы скрываться за тонной макияжа или ложиться под нож пластического хирурга. И именно это делает их привлекательными: сегодня даже признанные канонические красавицы, супермодели вроде Беллы Халид и Хейли Бибер, в повседневной жизни примеряют очки ботаников и прячут свою фигуру за нелепой мешковатой одеждой.

«Ей повезло стать такой популярной, несмотря на внешность»

Одной из первых смысл понятия borderline ugly раскрыла австралийская топ-модель и актриса 1990-х годов Эль Макферсон. Она обратила внимание, что обладатели необычной внешности часто бывают более интересными, чем те, кто очевидно красив. Среди ее коллег того времени действительно были женщины с нетипичной внешностью, которые тем не менее стали звездами мирового подиума. Например, Кейт Мосс, которая считала себя серой мышью в детстве.

«Я никогда не любила свое лицо. Я не была самой красивой девочкой в классе. Груди не было, ноги — короткие, зубы — огромные. Я вообще не годилась в модели», — призналась она.

Однако индустрия решила иначе.

Похожая судьба ждала и Жизель Бюндхен. Она была объектом насмешек в школе из-за своей долговязой худощавой фигуры, крупного носа и небольших глаз. Однако шли годы, и фотографии Жизель начали появляться на обложках журнала Vogue, а потом она попала на первую строчку рейтинга Forbes как самая высокооплачиваемая модель в мире, впоследствии сохраняя этот статус на протяжении десяти лет.

Привлекательность некрасивых моделей замечают и сегодня — бренды регулярно приглашают к сотрудничеству девушек и молодых людей с нетипичными чертами лица. Ошеломлять публику таким приемом в том числе любит креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия. Афроамериканская манекенщица-альбинос Диандра Форрест, Келли Миттендорф и Слик Вудс с крупной щелью между передними резцами, Шантель Браун-Янг и Винни Харлоу с витилиго — постоянные участницы показов.

Красота на грани уродства очаровала и киноиндустрию. Ума Турман с ее ростом в 181 сантиметр и 42 размером ноги, а также крупными чертами лица и слегка неуклюжими движениями стала любимицей режиссера Квентина Тарантино. А героиня нашумевшего сериала «Эйфория» Сидни Суини только недавно стала признанной красавицей Голливуда: еще в мае 2021 года она зашла в Twitter и обнаружила множество комментариев, авторы которых обсуждали ее тело и называли ее уродиной за круглое лицо и слишком большую грудь.

Еще до выхода моего первого сингла мне предлагали сделать пластику носа, но я ответила: «Нет». Мне нравится мой итальянский нос. Если бы люди хотели, чтобы я выглядела как секс-символ, я бы сделала все наоборот Леди Гага

Не по душе фанатам даже внешность «живой Барби» Марго Робби.

«Все говорят, что она хороша. Но она похожа на старуху: морщинистая, со странными глазами. Я бы даже сказал, что она уродлива. Если бы она не была знаменитой, никто бы даже не посмотрел на нее. Все говорят, как она идеально выглядит и идеально подошла для фильма, но это полный бред. Она получила роль только после того, как Галь Гадот отказалась от нее. Я видел ролик, где Джим Керри в шутку сказал, что она страшненькая и что ей повезло стать такой популярной, несмотря на свою внешность. Все решили, что это саркастический комплимент, но я думаю, что он говорил серьезно», — пишут о ней на Reddit.

«Нельзя быть секс-символом круглые сутки»

«В психологии это называется эффектом ореола. Если человек обладает одним позитивным качеством, то мы склонны приписывать ему множество других позитивных качеств. И обычно это первое позитивное качество — физическая красота», — объяснила клинический нейропсихолог из Калифорнии Джуди Хо.

Таким образом, люди склонны считать, что конвенционально симпатичный человек также обладает острым умом, добрым нравом и выдающимися талантами. Однако, по словам специалистки, привлекательная внешность может сыграть со своим обладателем злую шутку — и обычно это касается женщин. В обществе по-прежнему бытуют стереотипы о том, что красивая девушка — поверхностная и глупая, а все ее достижения связаны исключительно с популярностью у мужчин.

С такой проблемой сталкиваются и голливудские актрисы. Во-первых, природные данные и сексуальность делают их заложницами одной и той же роли, в которой зачастую нужно сниматься полуобнаженной. Во-вторых, приглашая таких звезд в свой фильм, режиссеры не рассчитывают на их актерский талант. Так, Меган Фокс раздевалась перед камерой с 15 лет, Марго Робби сыграла роль блондинки, которая увела главного героя у жены в картине «Волк с Уолл-стрит», а грудь Синди Суини в соцсетях обсуждается чаще, чем ее способности в кино.

Нельзя быть секс-символом круглые сутки. Я не могу быть профессиональной знаменитостью или профессиональной секс-бомбой. Я просто хочу работать, совершать правильные поступки, учиться и развиваться как актриса. Я не намерена сниматься для всех мужских журналов на свете Меган Фокс

Аналогичное явление наблюдается и в России. Например, звезда «Универа» Мария Кожевникова прочно закрепилась в восприятии зрителя как легкомысленная Аллочка и долго не могла избавиться от этого образа, несмотря на то что стала депутатом Госдумы. А актрисе сериала «Жизнь по вызову» Наталье Рудовой по-прежнему предлагают роли любовниц или работниц секс-индустрии — точно так же, как Яне Кошкиной.

«Белла Халид сделала ринопластику, а теперь жалеет об этом»

Как объяснила YouTube-блогерша Алина Мурадимова, у очевидно красивых актрис есть единственный способ убедить индустрию в наличии у себя таланта. Для этого нужно просто сыграть «обычную» девушку в серьезном драматическом фильме.

«Такой парадокс называют эффектом уродливой роли — то есть когда актрису лишают типичных атрибутов женской красоты и сексуальности», — рассказала она.

Этим методом посчастливилось воспользоваться многим актрисам. Например — Марго Робби в комедии «Тоня против всех», после которой она впервые получила номинацию на премию «Оскар», или Шарлиз Терон, которая набрала 14 килограммов ради роли серийной убийцы в триллере «Монстр» — и получила золотую статуэтку. В этот список также можно добавить Натали Портман, которая побрилась налысо для боевика «V — значит Вендетта», Руни Мара в триллере «Девушка с татуировкой дракона», Сальму Хайек в документальной картине «Фрида», Николь Кидман в драме «Часы», Энн Хэтэуэй — в мюзикле «Отверженные», Дженнифер Энистон — в драме «Торт».

Именно поэтому уродливая роль срочно нужна Сидни Суини, иначе она рискует остаться в образе сексуальной куклы Алина Мурадимова YouTube-блогерша «Как только вы начинаете изменять свою уникальную от природы внешность так, как вам диктуют соцсети, вы тут же теряете то, за что вас хочется рассматривать. Все вокруг превращаются в одного человека! А это ужасно скучно. Эти девушки предпочли выглядеть как все, и они больше никогда не вернут свое родное лицо. Белла Халид сделала ринопластику в 14 лет, а теперь жалеет об этом — потому что сейчас все вокруг обожают красоту на грани уродства. Примите себя таким, какой вы есть, — это так привлекательно», — подводит итог автор одноименного YouTube-канала Стефани Ланге, на который подписаны почти два миллиона пользователей.
Тренды
Винни Харлоу
Демна Гвасалия
Шарлиз Терон
Меган Фокс
Марго Робби
Жизель Бюндхен
Ума Турман
Мария Кожевникова
Николь Кидман
Сальма Хайек
Галь Гадот
Энн Хэтэуэй
Стефани Джерманотта
Натали Портман
Джим Керри
Дженнифер Энистон
Квентин Тарантино
Кейт Мосс
Госдума
Необычные татуировки
Самые сексуальные
Женский журнал
Уколы красоты
Женская измена
Красивые девушки