Модели обуви, которые идеально сочетаются с мини-юбкой

Мини-юбка или платье требуют определенной обуви — не получится надеть первые попавшиеся кеды. Стилист Анастасия Мещанина подсказала нам актуальные весенние модели обуви для поклонниц коротких юбок.

© marymarkevich/Freepik

Лодочки

Бессмертная классика, которая не теряет актуальности и в этом сезоне. Стилист рекомендует обратить внимание на яркие акцентные модели. «Смело берем фуксию, желтые или лавандовые лодочки на среднем каблуке», — говорит Анастасия. Не отставляем в сторону и классические кожаные модели в черном цвете на высокой шпильке.

© WomanHit.ru

Массивные кроссовки

Если хочется больше комфорта, стилист советует выбрать кроссовки на массивной подошве, ретро-кроссовки или же кеды, цвет которых будет сочетаться хотя бы с одним из элементов в вашем образе.

«Фавориты весны — молочные, бежевые и кремовые оттенки. Это касается и самого платья, и обуви с аксессуарами», — комментирует стилист.

Как вариант — игра на контрасте.

«Если вы выбираете яркое мини, подберите к платью темную обувь, например, те же кеды или кроссовки», — говорит Анастасия.

© WomanHit.ru

Лоферы

Для городских выходов спасением станут лоферы — в них вы не будете чувствовать дискомфорт и сможете выдержать образ в casual-стиле.

«В тренде сочетание мини, лоферов и высоких носков. Можете смело выбирать белые носки даже под черные лоферы, но в этом случае вам понадобится строгий пиджак или жилетка», — поясняет стилист.