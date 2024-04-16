Ошибки, которые визуально полнят силуэт

Контрастные сочетания и крупные принты в области проблемных зон, а также застегнутые кардиганы и пиджаки визуально делают образ полнее. Об этом Москве 24 рассказала стилист Мария Абабкова.

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По ее словам, при создании образа прежде всего нельзя обтягивать проблемные зоны тела.

"Например, если имеется лишнее в области живота, лучше надеть просторную блузку, футболку и свободно сидящую в талии нижнюю часть – брюки, джинсы и так далее. Плюс не стоит заправлять верхнюю одежду в брюки, так как это тоже подчеркнет неидеальную область талии", – пояснила эксперт.

Кроме того, нужно следить, чтобы края одежды не пересекали фигуру в самых широких местах, подчеркнула стилист.

"Например, юбки или платья миди, которые длиной ниже колен, не должны заканчиваться в самом широком месте икроножной мышцы. Стоит найти вариант с краем чуть выше или ниже этой области", – отметила стилист.

Этот же принцип работает и в отношении рукавов: горизонталь их краев не должна пересекать руки в самом широком месте, указала эксперт.

"Если руки неидеальны, лучше всего выбирать одежду со свободным рукавом длиной до локтя. Тогда они будут казаться намного изящнее", – добавила она.

Кроме того, любые распашные предметы гардероба не стоит носить застегнутыми. Иначе верхняя часть силуэта будет выглядеть более массивной, обратила внимание Абабкова. Скорректировать силуэт поможет и прием с цветовой вертикалью. Суть в том, чтобы верхняя и нижняя части наряда полностью или приблизительно совпадали по оттенку. Таким образом, получится не только вытянуть силуэт, но и добавить себе роста, объяснила специалист.

"А вот если цвета верхнего и нижнего элементов одежды создают контраст, человек кажется ниже и полнее. Поэтому классика в виде светлой блузки и темного верха – не очень хорошая идея", – заключила Абабкова.

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