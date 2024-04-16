50-летняя Хайди Клум вышла в свет в прозрачном платье

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум посетила ежегодный музыкальный фестиваль Coachella в Калифорнии в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя знаменитость вышла в свет в прозрачном платье из сетки черного цвета, сквозь которую полностью просвечивало ее тело. Под упомянутый наряд Клум надела белое бикини, состоящее из плавок на низкой посадке и бюстгальтера на завязках.

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Помимо этого, звезда повязала на платье цветное парео и надела грубые черные ботинки. Она дополнила свой образ широкополой шляпой и солнцезащитными очками. Клум держала в руках стакан с напитком и танцевала.

Ранее 19-летняя дочь Хайди Клум Лени в бюстгальтере и меховой шапке появилась на Coachella. Девушка выбрала для мероприятия кружевной черный бюстгальтер с высокой перемычкой и синюю джинсовую юбку с заниженной талией.