Дизайнер Виктория Бекхэм показала фото в костюме и лифчике

Дизайнер Виктория Бекхэм снялась в провокационном наряде. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Виктория Бекхэм предстала перед камерой в образе собственного бренда. Дизайнер была запечатлена в черном костюме, который состоял из жакета и пары брюк. Звезда также надела кружевной бюстгальтер. Визажисты сделали ей макияж с коричневыми тенями и нюдовой помадой, а стилисты — укладку. Дизайнер сидела на белом стуле, распахнув жакет и продемонстрировав свою фигуру. Она призналась, что невероятно счастлива, что достигла рубежа в 50 лет.

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Виктория познакомилась с будущим супругом Дэвидом Бекхэмом в 1997 году. Они встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. У знаменитостей есть сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.

В День святого Валентина Виктория Бекхэм получила полный перелом стопы после того, как упала на тренировке. Несмотря на травму, дизайнер продолжила заниматься в спортзале. Недавно бывший футболист сборной Англии подарил своей жене самокат KneeRover. Виктория Бекхэм назвала этот презент лучшим.