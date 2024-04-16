Пять важных правил ухода за кожей рук

Руки выдают возраст женщины — даже если лицо сияет гладкостью и свежестью, предательские морщинки, пигментные пятна и сухая кожа с пронзительной честностью покажут каждый из прожитых вами лет без всякого стеснения. Чтобы этого не происходило, за кожей рук стоит ухаживать хотя бы вполовину с тем же усердием, что и за лицом.

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«Все мы моем посуду, стираем, ходим в бассейн, принимаем лекарства — все это влияет на то, как выглядят наши руки. Прибавим сюда ультрафиолет (круглый год, а не только летом на пляже), плохую экологию мегаполиса, стрессы, плохое питание на бегу, вредные привычки — и картина станет совсем грустной», — объясняет косметолог Лиана Давыдова. Перечисляем пять правил ухода за кожей рук.

Мойте и сушите руки правильно

Это одна из самых важных составляющих ухода. В зависимости от распорядка дня на ваши ладони могут попадать мел, грязь и жир, все это может вызвать раздражение или сухость эпидермиса. Используйте мягкое мыло или увлажняющее средство для очищения, чтобы не пересушить кожу.

«Что касается воды, то используйте холодную или теплую. Горячая вода быстрее высушивает дерму, при этом она не эффективнее теплой. Аналогично избегайте длительного нагревания. Вместо того чтобы использовать сушилку для рук, встряхните кисти и аккуратно промокните их мягким полотенцем», — советует Лиана.

Увлажнение

Руки — один из самых открытых участков кожи, поэтому клетки эпидермиса на них отмирают быстрее и чаще. Регулярное увлажнение позволяет коже сохранять свою естественную эластичность. Не забывайте о ногтях — втирайте в них крем или используйте специальные лаки или лосьоны, которые помогут привести их в порядок (особенно, если вы любите поковыряться в горшках с землей или грядками, а ваша любимая маникюрша в отпуске).

«Лучше всего использовать увлажняющие средства после ванны, отшелушивания, мытья посуды и перед сном. Тем, у кого кожа рук очень сухая, желательно пользоваться кремом после каждого контакта с водой. Держите увлажняющий крем рядом с раковиной или в сумке, которую вы берете с собой в офис», — подсказывает Лиана.

Чтобы напитать кожу на ночь, нанесите на них лосьон или жирный крем для рук и наденьте хлопчатобумажные перчатки, чтобы сохранить влагу в течение нескольких часов, пока вы спите.

Отшелушивание

Используйте метод отшелушивания, который подойдет для вашего типа кожи. Скраб более эффективен при сильных загрязнениях, а химические отшелушивающие средства рекомендуются для сухой или чувствительной кожи.

«Лучше всего проводить эксфолиацию два раза в неделю, так как более частое отшелушивание может вызвать раздражение и преждевременное стирание совершенно здоровых клеток эпидермиса. Если у вас открытые порезы на руках, пропустите процедуру», — предупреждает Лиана.

Солнцезащитный крем

Про руки мы обычно забываем, когда наносим SPF-средство. И напрасно. Перед солнцезащитным кремом сначала используйте увлажняющий крем. Если вы проводите весь день на улице, наносите защиту от ультрафиолета примерно каждые 90 минут и после мытья рук.

Защищайте руки

Чтобы избежать длительного контакта с чистящими средствами, используйте перчатки, когда моете посуду, стираете или занимаетесь другими домашними делами. Да, это не слишком удобно во многих случаях, но красота и здоровье рук важнее!