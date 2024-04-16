Фанаты Рианны возмутились ее образом на фестивале Coachella

Барбадосская певица Рианна посетила музыкальный фестиваль Coachella в Калифорнии, США, и смутила фанатов в сети одной деталью в своем образе. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

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Для упомянутого мероприятия 36-летняя звезда примерила кожаную мини-юбку, темно-серую толстовку и светлую шубу. Помимо этого, исполнительница надела черные ботфорты с эффектом загрязненности. Кроме того, свой образ знаменитость дополнила многочисленными аксессуарами в виде солнцезащитных очков и ожерелий.

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Пользователи сети оценили наряд Рианны в комментариях под материалом.

«Она выглядит ужасно», «Кошмар», «У нее грязные сапоги?», «Порой не могу поверить, что Рианна — миллиардерша», — высказались они.

Ранее Рианна захотела изменить одну деталь своей внешности. На вопрос интервьюера журнала Interview о том, что она думает о пластической хирургии, звезда ответила, что могла бы изменить свой бюст.