Кендалл Дженнер показала лицо без макияжа

Американская модель, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер показала естественную внешность на видео. Соответствующее видео появилось в Vogue.

© globallookpress

На размещенных кадрах 28-летняя манекенщица предстала с патчами под глазами и без макияжа, демонстрируя лицо с косметическими дефектами в виде пигментации и мелких высыпаний. При этом звезда надела шелковую пижаму бежевого цвета с черной окантовкой.

Кроме того, Дженнер собрала часть волос, а в качестве аксессуаров она выбрала серьги золотого цвета. Вдобавок знаменитость держала в руках кружку с напитком.

В опубликованном видео модель нанесла повседневный мейкап и продемонстрировала результат.

© Vogue / YouTube

Ранее телеведущая Ксения Собчак без макияжа снялась в откровенном виде. На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в черных облегающих лосинах и сером укороченном топе на тонких бретелях без бюстгальтера.