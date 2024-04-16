Чем полезны ледяные маски для лица и сколько длится их эффект

У бьюти-ритуалов с использованием кубиков льда немало фанатов, в том числе среди знаменитостей. Например, своей любви к процедуре не скрывает супермодель Кейт Мосс. Блогеры активно пользуются «бесплатной» техникой — и называют процедуру антивозрастной. Но правда ли, что лед способен сохранить и продлить молодость? На этот вопрос ответил врач-эстетист Крис Бустаманте.

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По словам эксперта, косметические процедуры с использованием льда или ледяной воды действительно могут сделать вашу кожу более упругой и увлажненной, уменьшить покраснения и временно сузить поры.

«За счет уменьшения поверхностного притока крови к лицу покраснение уменьшается, а поры выглядят суженными», — приводит слова специалиста NY Post.

Как минимум это безвредный способ освежиться летом, но в большинстве случаев улучшение состояния кожи слишком недолговечное. После ледяных процедур по уходу за лицом эффект, по мнению эксперта, продлится в лучшем случае лишь несколько часов. Для решения проблем с кожей на постоянной основе следует обратиться к дерматологу или лицензированному косметологу — лед перед ними бессилен.