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Модель Пэрис Хилтон выложила фото в леопардовом бикини

Модель и актриса Пэрис Хилтон показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Модель Пэрис Хилтон выложила фото в леопардовом бикини
© globallookpress

43-летняя Пэрис Хилтон снялась на ежегодном музыкальном фестивале Coachella, который сейчас проходит в Индио. Модель предстала перед камерой в леопардовом бикини, подчеркнувшим ее фигуру. Актриса также надела черную шляпу в ковбойском стиле, замшевые казаки, портупею и кольцо. Завершением наряда стала сумка в форме сердца с надписью "Paris". Знаменитость распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

© Газета.ru

Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. Влюбленные сыграли свадьбу, куда пригласили множество знаменитостей. В январе 2023-го знаменитость объявила о пополнении в семье. Модель сообщила в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре у Пэрис Хилтон и Картера Реума появилась дочь Лондон.

В конце февраля поклонники стали переживать за наследницу Пэрис Хилтон. Некоторые интернет-пользователи посчитали странным, что знаменитость регулярно показывает своего сына, но скрывает дочь от посторонних глаз. Недавно модель объяснила, почему никогда не показывала наследницу.

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Пэрис Хилтон
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