Певица Ольга Бузова выложила фото в прозрачном топе

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова снялась в провокационном наряде. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой 38-летняя Ольга Бузова предстала в ярко-желтом прозрачном топе, который дополнила брюками в тон. При этом певица отказалась от бюстгальтера. Телеведущая также надела перчатки в горошек и серьги. Визажисты сделали знаменитости макияж с коричневыми тенями и розовой помадой, а стилисты — укладку с эффектом мокрых волос.

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На прошлой неделе Ольга Бузова рассказала поклонникам об упражнениях, которые делает для поддержания фигуры. Звезда выложила видео в социальные сети. Певица была запечатлена в белой майке, черных леггинсах и кроссовках с розовыми вставками. Телеведущая начала свою тренировку с разминки. После этого Ольга Бузова выполнила присед с мячом, боковые выпады и отжимания. В программе певицы также было упражнение с веревкой.

Недавно Ольга Бузова на светской премьере фильма "Дождь из мужчин" призналась, что пока не готова искать себе возлюбленного на сайтах знакомств.