Певица Ольга Бузова выложила фото в прозрачном топе
Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова снялась в провокационном наряде. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Перед камерой 38-летняя Ольга Бузова предстала в ярко-желтом прозрачном топе, который дополнила брюками в тон. При этом певица отказалась от бюстгальтера. Телеведущая также надела перчатки в горошек и серьги. Визажисты сделали знаменитости макияж с коричневыми тенями и розовой помадой, а стилисты — укладку с эффектом мокрых волос.
На прошлой неделе Ольга Бузова рассказала поклонникам об упражнениях, которые делает для поддержания фигуры. Звезда выложила видео в социальные сети. Певица была запечатлена в белой майке, черных леггинсах и кроссовках с розовыми вставками. Телеведущая начала свою тренировку с разминки. После этого Ольга Бузова выполнила присед с мячом, боковые выпады и отжимания. В программе певицы также было упражнение с веревкой.
Недавно Ольга Бузова на светской премьере фильма "Дождь из мужчин" призналась, что пока не готова искать себе возлюбленного на сайтах знакомств.
"Вот, знаете, до сайтов знакомств, до такой точки не дошла. Я еще верю, что все может быть по-настоящему: случайности, взгляды, как это бывает в книгах", — подчеркнула телеведущая.