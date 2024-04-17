Перечислены распространенные ошибки в уходе за кожей после 40 лет

Распространенные ошибки в уходе за кожей после 40 лет перечислила «Мосленте» бьютиолог, обозреватель, автор блога о корейской косметике, автор книги «Здоровая кожа по-корейски» Ким Бо Хян.

Первой ошибкой специалист назвала использование одного средства для ухода. Часто женщины используют один крем после очищения кожи, но этого недостаточно для возрастного ухода, особенно после сорока. Известно, что с течением лет ткани уже не так интенсивно регенерируются, как в молодости. Замедляется процесс отшелушивания, избавления от омертвевших клеток, кожные покровы теряют упругость и почти не обновляются. Проблема состоит в том, что сокращается выделение коллагена и эластина. Поэтому очень важно добавить в уход активные компоненты, отшелушивающие, восстанавливающие и питательные вещества. Одно средство просто не способно справиться с такими масштабными задачами. Здесь обязательно нужен многоступенчатый подход.

Первым делом необходимо иметь крем, тонер или сыворотку для полноценного питания. Если говорить про очищение, то в молодом возрасте достаточно пенки для умывания, чтобы удалить загрязнения. Однако с годами нужно помогать коже избавляться от всего лишнего — делать пилинги, ультразвуковые скрабы и другие эффективные процедуры. Так вы запустите процесс омоложения тканей и улучшите свой внешний вид. Не забывайте, что со временем лицу требуется чуть больше помощи и одного крема точно недостаточно.

Кроме того, нельзя считать визиты к косметологу заменой домашнего ухода. Понятно, что с течением лет на лице появляются возрастные изменения — мелкие морщины, потеря упругости, пигментация, расширенные поры. Все это вызывает желание прибегнуть к более мощным процедурам. Многие женщины обращаются к косметологу с целью быстрого получения видимых результатов. Это прекрасное решение, но оно ни в коем случае не может заменить регулярного домашнего ухода.

Помимо посещения косметолога, обязательно нужно поддерживать кожу самостоятельно. Это должно быть базовой мерой и прочно войти в ваше бьюти-расписание. Конечно, можно добавить в него и сложные профессиональные процедуры, которые дают потрясающий эффект. Главная функция домашнего ухода — поддержание состояния кожи после приема у косметолога. Если этого не делать, все дорогостоящие улучшения быстро сойдут на нет, отметила собеседница «Мосленты».

Еще одной ошибкой эксперт назвала отказ от использования средств с SPF-фильтрами на ежедневной основе. Юные девушки и не подозревают о существовании таких проблем, однако с годами на коже нередко появляются потемнения и пигментация. Одной из причин этого считаются активные солнечные лучи. Изменения становятся особенно заметны после сорока и зависят от гормональных изменений или приема некоторых лекарственных препаратов.

Если у вас возникают пигментные пятна от ультрафиолета, нужно защищать кожу с помощью кремов с SPF-фильтрами, которые помогут убрать нежелательные признаки. Воздействие солнца — один из основных факторов старения кожи. Если не позаботиться о мерах защиты, остальные процедуры могут потерять смысл. Вы будете продолжать использовать различные питательные сыворотки, ходить к косметологу на лифтинг, однако результаты вас не порадуют.

Следует сначала предотвратить фотостарение, которое является ключевой причиной возрастных изменений кожи. Особенно важно это весной и летом, когда вокруг много солнца. Поэтому средства с SPF-компонентами нужно обязательно использовать на ежедневной основе.

Плюс ко всему важно иметь в косметичке активную сыворотку. Дело в том, что необходимо внедрять в уход как можно больше активных веществ, чтобы помочь коже привлекательно выглядеть и хорошо себя чувствовать. С возрастом иммунитет ослабевает, в организме происходят определенные процессы старения. Чтобы немного задержать бег времени и дольше оставаться красивой, следует использовать в уходе сыворотки.

Это специальные средства, в которых активных ингредиентов гораздо больше, чем, например, в тонерах или эссенциях. С их помощью эффективность домашнего ухода значительно повышается, поэтому данный этап должен быть введен в вашу ежедневную практику.

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