$94.32+0.25100.28+0.34
Почта

Перечислены распространенные ошибки в уходе за кожей после 40 лет

Распространенные ошибки в уходе за кожей после 40 лет перечислила «Мосленте» бьютиолог, обозреватель, автор блога о корейской косметике, автор книги «Здоровая кожа по-корейски» Ким Бо Хян.

Перечислены распространенные ошибки в уходе за кожей после 40 лет
© globallookpress.com

Первой ошибкой специалист назвала использование одного средства для ухода. Часто женщины используют один крем после очищения кожи, но этого недостаточно для возрастного ухода, особенно после сорока. Известно, что с течением лет ткани уже не так интенсивно регенерируются, как в молодости. Замедляется процесс отшелушивания, избавления от омертвевших клеток, кожные покровы теряют упругость и почти не обновляются. Проблема состоит в том, что сокращается выделение коллагена и эластина. Поэтому очень важно добавить в уход активные компоненты, отшелушивающие, восстанавливающие и питательные вещества. Одно средство просто не способно справиться с такими масштабными задачами. Здесь обязательно нужен многоступенчатый подход.

Первым делом необходимо иметь крем, тонер или сыворотку для полноценного питания. Если говорить про очищение, то в молодом возрасте достаточно пенки для умывания, чтобы удалить загрязнения. Однако с годами нужно помогать коже избавляться от всего лишнего — делать пилинги, ультразвуковые скрабы и другие эффективные процедуры. Так вы запустите процесс омоложения тканей и улучшите свой внешний вид. Не забывайте, что со временем лицу требуется чуть больше помощи и одного крема точно недостаточно.

Кроме того, нельзя считать визиты к косметологу заменой домашнего ухода. Понятно, что с течением лет на лице появляются возрастные изменения — мелкие морщины, потеря упругости, пигментация, расширенные поры. Все это вызывает желание прибегнуть к более мощным процедурам. Многие женщины обращаются к косметологу с целью быстрого получения видимых результатов. Это прекрасное решение, но оно ни в коем случае не может заменить регулярного домашнего ухода.

Помимо посещения косметолога, обязательно нужно поддерживать кожу самостоятельно. Это должно быть базовой мерой и прочно войти в ваше бьюти-расписание. Конечно, можно добавить в него и сложные профессиональные процедуры, которые дают потрясающий эффект. Главная функция домашнего ухода — поддержание состояния кожи после приема у косметолога. Если этого не делать, все дорогостоящие улучшения быстро сойдут на нет, отметила собеседница «Мосленты».

Еще одной ошибкой эксперт назвала отказ от использования средств с SPF-фильтрами на ежедневной основе. Юные девушки и не подозревают о существовании таких проблем, однако с годами на коже нередко появляются потемнения и пигментация. Одной из причин этого считаются активные солнечные лучи. Изменения становятся особенно заметны после сорока и зависят от гормональных изменений или приема некоторых лекарственных препаратов.

Если у вас возникают пигментные пятна от ультрафиолета, нужно защищать кожу с помощью кремов с SPF-фильтрами, которые помогут убрать нежелательные признаки. Воздействие солнца — один из основных факторов старения кожи. Если не позаботиться о мерах защиты, остальные процедуры могут потерять смысл. Вы будете продолжать использовать различные питательные сыворотки, ходить к косметологу на лифтинг, однако результаты вас не порадуют.

Следует сначала предотвратить фотостарение, которое является ключевой причиной возрастных изменений кожи. Особенно важно это весной и летом, когда вокруг много солнца. Поэтому средства с SPF-компонентами нужно обязательно использовать на ежедневной основе.

Плюс ко всему важно иметь в косметичке активную сыворотку. Дело в том, что необходимо внедрять в уход как можно больше активных веществ, чтобы помочь коже привлекательно выглядеть и хорошо себя чувствовать. С возрастом иммунитет ослабевает, в организме происходят определенные процессы старения. Чтобы немного задержать бег времени и дольше оставаться красивой, следует использовать в уходе сыворотки.

Это специальные средства, в которых активных ингредиентов гораздо больше, чем, например, в тонерах или эссенциях. С их помощью эффективность домашнего ухода значительно повышается, поэтому данный этап должен быть введен в вашу ежедневную практику.

Ранее косметолог дала советы по уходу за кожей весной.

Тренды
Главное на «Женском»
Больше новостей
Мослента: главные новости