Стилист рассказала, в какой одежде правильно заниматься спортом

Тем, кто ходит на занятия стретчингом, стоит выбирать майку, объемную футболку или эластичное боди вместо топов с большими вырезами. Об этом «Газете. Ru» рассказала стилист Карина Островская.

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«Если ваша цель — накачать мышцы, то оптимально будет приобрести качественные леггинсы или велосипедки с высокой талией, а к ним кроп-топ с хорошей поддержкой груди, майку или футболку», — заявила эксперт.

Карина Островская посоветовала поклонникам кардио остановиться на простом спортивном костюме. А тем, кто любит кроссфит или аэробику, рекомендовала купить топ с максимальной поддержкой груди.

По словам стилиста, самыми трендовыми спортивными вещами сейчас являются асимметричные кроп-топы, спортивные брюки или леггинсы с лампасами и джоггеры на комфортных резинках.

Главный критерий при выборе одежды для занятий спортом — удобство. Как утверждает Островская, единственный элемент, который должен плотно сидеть на фигуре, — это специальный бюстгальтер или поддерживающий грудь топ.

Стилист советует выбирать спортивную одежду, в составе которой есть нейлон, спандекс, полиэстер и эластан.

«Они обеспечивают достаточный воздухообмен, быстро высыхают и оптимально тянутся по сравнению с натуральными материалами. Можно обратить внимание на модели с сетчатыми вставками. Из последних достижений спортивной индустрии стоит рассмотреть мерил/тактель, сапплекс и кулмакс», — рассказала Островская.

Кроме этого, специалист заявила, что одежда из синтетических тканей куда лучше выдерживает частые стирки, не линяет и весьма успешно противостоит пятнам пота, чем не могут похвастаться ни хлопок, ни лен, ни другие натуральные материалы. Островская также предупредила, что не стоит заниматься спортом в теплой одежде, так как это только увеличит нагрузку на сердце.

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