Эксперт рассказала, какую косметику нужно использовать с осторожностью летом

В летний период нужно с осторожностью использовать косметику, в составе которой есть ретиноиды — производные ретинола (витамина А). Об этом «Газете.Ru» рассказала главный технолог-разработчик бренда Pravilnaya Kosmetika Анастасия Новикова.

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Эксперт отметила, что ретиноиды способствуют более интенсивному производству коллагена, уменьшают морщины, предотвращают их появление и ускоряют процесс возобновления клеток. Однако, по словам Новиковой, уходовые средства с ретиноидами сильно повышают чувствительность к солнцу, в связи с этим возможно появление пигментации. Специалист заявила, что можно не отказываться от ретиноидов, если придерживаться определенных правил.

«В период активного солнца не стоит использовать кремы с высоким содержанием ретинола. Перейдите на уходовые средства вечернего применения, используйте кремы или сыворотки перед сном. Если вы наносите средства утром, то обязательно используйте кремы с SPF, добавьте дополнительную защиту от солнца в виде шляпы или зонтика», — советует Новикова.

Как утверждает эксперт, косметику с кислотами также нужно использовать в летний период с осторожностью. Новикова заявила, что салициловая и гликолевая кислоты (AHA и BHA), как и ретинол, могут сделать кожу чувствительной к солнцу и провоцировать образование пигментных пятен. Специалист также упомянула про РНА-кислоты.

«Они воздействуют на кожу более мягко и не оказывают раздражающего действия. Но их нужно применять с осторожностью в период активного солнца и всегда использовать солнцезащитные средства!» — заявила Новикова.

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