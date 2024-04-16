Названы три признака нехватки коллагена в организме

Врач-дерматолог Наталья Курганская назвала три простых способа, как определить нехватку коллагена в организме, который отвечает за плотность и упругость кожи, ее молодость и гладкость. По ее словам, которые приводит издание «ДокторПитер», для проверки нужно ущипнуть и сжать кожу под глазами.

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Как отмечает эксперт, в этом способе важно оценить, как быстро кожа вернется в исходное состояние и станет гладкой. Здоровая кожа без дефицита коллагена восстанавливается почти мгновенно.

Второй способ — сжать кожу. Этот метод проверки эластичности кожи предполагает осторожное пощипывание кожи на щеках, руках или животе. Как и в случае с предыдущим тестом, если кожа медленнее восстанавливает форму, это может говорить о потере эластичности и нехватке коллагена.

Третий способ подразумевает осмотр кожи на наличие признаков старения. Для этого просто нужно посмотреть на себя в зеркало на предмет первых признаков дефицита коллагена. Это новые морщинки вокруг глаз, незначительный птоз или провисание кожи в нижней трети лица.

Также дерматолог назвала шесть способов повысить уровень коллагена в организме. Это использование средств с ретиноидами, применение кремов с витамином С, солнцезащитных кремов, употребление достаточного количества белка в пище, ограничение сахара и отказ от сигарет.

Она подчеркнула, что начиная с 25–28 лет синтез коллагена в организме снижается ежегодно в среднем на 1%, поэтому важно начать профилактику старения как можно раньше.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что образование помогает замедлить процесс старения организма. Есть результаты исследований, которые показывают связь между уровнем образования и скоростью биологического старения.